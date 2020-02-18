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Крупчане в составе команды Минской области достойно завершили зимний легкоатлетический сезон

18.02.2020 — Новости Спорта | Крупскi веснiк (Крупки)  
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Источник материала: Крупскi веснiк (Крупки)

10-12 февраля 2019 года в г. Могилёве состоялись сразу два спортивных легкоатлетических события республиканского уровня – Первенства Республики Беларусь среди юниоров и юниорок (2001-2002 г.р.) и юношей и девушек (2003-2004 г.р.).

В состав команды Минской области среди двух возрастов вошло 6 спортсменов из Крупского района, которые тренировались и продолжают тренироваться под руководством бригады тренеров по легкой атлетике ГСУСУ «Крупская ДЮСШ» – Владимира и Ильи Вороновичей.

Среди юниоров сборную команду Минской области представляло три спортсмена воспитанника Крупской ДЮСШ – Кабалан Диана, студентка 1 курса Плещеницкой областной средней школы-училища олимпийского резерва, а также Трушкова Александра и Комаровского Евгения, которые являются студентами 1 курса Минской областной средней школы-училища олимпийского резерва.

Молодые спортсмены с 2020 года зачислены в переменный состав национальной команды Республики Беларусь по лёгкой атлетике и на данный момент являются сильнейшими представителями Минской области в легкоатлетических видах на выносливость среди юниоров.

Двукратной победительницей первенства республики стала Кабалан Диана. Несмотря на то, что после длительной болезни Диана только набирает спортивную форму, на дистанциях 3 и 5 км спортивной ходьбой она с первых метров уверенно ушла в отрыв и до последних метров сохранила лидерство.

Крупчане в составе команды Минской области достойно завершили зимний легкоатлетический сезон
Кабалан Диана уверено лидирует на дистанции 3 километра спортивной ходьбой

Конечно, показанные секунды пока что далеки от лучшего личного результата, однако весь упор в подготовке именно на летний сезон, а с целеустремлённостью и напором данной молодой спортсменки не остаётся сомнений – всё получится.

После усиленной подготовки в осенне-зимнем сезоне, учебно-тренировочного сбора в г.Кисловодск (Российская федерация) Трушков Александр в упорной борьбе завоевал бронзовую медаль в беге на 800 метров. Результаты всей первой тройки бегунов находятся в  полусекундном рубеже, поэтому до последних метров дистанции было не известно, кто же одержит победу.

Крупчане в составе команды Минской области достойно завершили зимний легкоатлетический сезон
Трушков Александр (нагрудный номер 322) готовится к старту на дистанции 800 метров

Также приятно отметить, что высокий показанный результат в данной дистанции (1 минута 57 секунды и 49 сотых) позволил Саше выполнить норматив Кандидата в Мастера спорта.

Результаты выступления в младшем возрасте прокомментировал Владимир Воронович:

– У юношей результаты выступления более скромные. В первую очередь это связано со спецификой подготовки к зимним стартам, нашим ребятам сложнее соревноваться в условиях легкоатлетического манежа, т.к. большинство тренировок у нас проходит на улице. В легкоатлетическом манеже мы бываем, максимум, один-два раза в месяц, в основном во время соревнований. Для того чтобы быть в призёрах на республиканских соревнованиях, ребята должны бегать в манеже, как минимум, два-три раза в неделю, чтобы отрабатывалось чувство темпа при беге по дистанции и технико-тактическое мастерство.

– Микуцкая Дарья расположилась на 6 месте в беге на 1500 метров с препятствием и на 7-ой позиции на дистанции 3000 метров. На «полторашке с препятствиями» за нынешний сезон Даша в третий раз переписывает личный рекорд и вплотную подобралась к первому взрослому разряду. Для выполнения норматива ей не хватило меньше двух секунд.

Комаровская Анастасия на дистанции 1500 метров, несмотря на то, что переболела перед соревнованиями, сумела показать лучший результат в сезоне, однако это позволило ей расположиться лишь на 10 позиции, также как и в беге на 800 метров.

Комаровская Татьяна и Пыжик Дарья участвовали в соревнованиях лично с целью накопления необходимого соревновательного опыта и в предстоящих стартах летнего соревновательного сезона вполне способны удивить приличными секундами и высокими местами в итоговом зачёте.

Данные соревнования являются заключительными в зимнем сезоне. Впереди у ребят небольшой отдых, который включает в себя восстановительные и игровые тренировки, после чего начнётся подготовка к летнему сезону.

Несмотря на некоторые неудачи, все ребята настроены на работу и будут стараться не раз порадовать всех неравнодушных к спорту людей успешными выступлениями.

 
 
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10-12 февраля 2019 года в г. Могилёве состоялись сразу два спортивных легкоатлетических события республиканского уровня – Первенства Республики Беларусь среди...
 
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