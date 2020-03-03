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Футболисты сборной Беларуси получат от АБФФ бонус 7,4 млн евро в случае выхода в финальную часть Евро-2020

03.03.2020 08:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Председатель АБФФ Владимир Базанов назвал сумму премиальных для сборной
Беларуси в случае выхода на чемпионат Европы.

За выход сборных на чемпионат Европы национальным ассоциациям УЕФА
выплачивает солидные премиальные — по 9,25 миллиона евро. Насколько
значительная их доля в случае успеха обещана команде?

— Предыдущее руководство федерации уже озвучивало перед ней цифры, и мы здесь
ничего менять не намерены. Если пробьемся на Евро, команда получит 80
процентов от суммы, – сказал Базанов.

Таким образом, сумма премиальных составит 7,4 млн евро.

 
 
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Председатель АБФФ Владимир Базанов назвал сумму премиальных для сборнойБеларуси в случае выхода на чемпионат Европы.
 
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