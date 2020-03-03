Футболисты сборной Беларуси получат от АБФФ бонус 7,4 млн евро в случае выхода в финальную часть Евро-2020

Источник материала: Tribuna.com

Председатель АБФФ Владимир Базанов назвал сумму премиальных для сборной

Беларуси в случае выхода на чемпионат Европы.

— За выход сборных на чемпионат Европы национальным ассоциациям

выплачивает солидные премиальные — по 9,25 миллиона евро. Насколько

значительная их доля в случае успеха обещана команде?

— Предыдущее руководство федерации уже озвучивало перед ней цифры, и мы здесь

ничего менять не намерены. Если пробьемся на Евро, команда получит 80

процентов от суммы, – сказал Базанов.

Таким образом, сумма премиальных составит 7,4 млн евро.