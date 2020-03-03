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Футболисты сборной Беларуси получат от АБФФ бонус 7,4 млн евро в случае выхода в финальную часть Евро-2020
03.03.2020 08:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Председатель АБФФ Владимир Базанов назвал сумму премиальных для сборной
— За выход сборных на чемпионат Европы национальным ассоциациям
— Предыдущее руководство федерации уже озвучивало перед ней цифры, и мы здесь
Таким образом, сумма премиальных составит 7,4 млн евро.
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Футболисты сборной Беларуси получат от АБФФ бонус 7,4 млн евро в случае выхода в финальную часть Евро-2020
Председатель АБФФ Владимир Базанов назвал сумму премиальных для сборнойБеларуси в случае выхода на чемпионат Европы.
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