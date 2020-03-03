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Владимир Базанов: «Суперкубок и кубковые матчи в будние дни? Конечно, здесь нужно извиниться перед болельщиками. Все было подчинено Лиге наций»
03.03.2020 09:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Председатель АБФФ Владимир Базанов рассказал, почему
– Суперкубок в среду, первые матчи кубкового четвертьфинала в понедельник и вторник, начало стартового тура чемпионата в четверг... Чем продиктован мартовский отрезок календаря в будние дни, неудобные для болельщиков?
– Конечно, здесь нужно извиниться перед болельщиками, но и попросить их понять: все было подчинено тому, что 26 марта сборная сыграет в Тбилиси с грузинами. Дальше все зависит от того, как пройдем плей-офф. А по мартовскому отрезку все согласовывалось на совете клубов — это их совместное решение с АБФФ, – сказал Базанов.
Матч за Суперкубок Беларуси между брестским «Динамо» и «Шахтером» пройдет 4 марта (среда) и начнется в 19:30 на стадионе по ул. Маяковского.
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Владимир Базанов: «Суперкубок и кубковые матчи в будние дни? Конечно, здесь нужно извиниться перед болельщиками. Все было подчинено Лиге наций»
Председатель АБФФ Владимир Базанов рассказал, почему Суперкубок и первые матчи кубкового четвертьфинала будут проводиться в будние дни.
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