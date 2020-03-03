ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Станюта с Тенерифе про коронавирус: «Как я? Живу с философией, что кому суждено быть повешенным – не утонет»

03.03.2020 10:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Белорусская гимнастка Мелитина Станюта рассказала о том, как ее преследуют различные катаклизмы, а также рассказала о своем отношении к коронавирусу.

Про вирус

«Привет, коронавирус! Или спаси меня, герой! А если серьезно, то вот вам история, которая произошла со мной утром на Тенерифе.

Проезжала в поисках завтрака отель, у входа которого вдруг скопилось много полиции и камер. Первая мысль «наверное, vip гость заселяется». В километре от отеля нашла кафе, где села завтракать. Не могла не услышать, как официант объясняет другим посетителям, что в километре от кафе в отеле обнаружен зараженный... ⠀

А вообще тут карнавал, как видите.

Как я? Живу с философией, что кому суждено быть повешенным- не утонет. Так что скоро приеду. Или нет.

Про катаклизмы

Я стала замечать, что собираю по миру не только впечатления, но и природные катаклизмы .

Смотрите сами: ⠀

В Японии на соревнованиях ночью проснулась от того, что трясется кровать – это было землетрясение 5-6 баллов.

В Италии в горном городке лежала на кровати после тренировки и почувствовала некое движение и звук. Первая мысль «хм, метро что-ли подо мной». Какое метро в деревне в горах? Оказалось, что отголоски землетрясения. ⠀

Снова Италия. Проводила мастер класс на юге страны и заранее запланировала себе оттуда сплавать на остров Искья на 2 дня немного передохнуть. За сутки до моего корабля на Искья случается землетрясение и мой отель накрывает землей... повезло ⠀

Астана (да, это было тогда , когда этот город так назывался). Февраль, я лечу туда и там смогла прочувствовать самую холодную температуру за много лет. Минут 33 -34! Причем я на второй день потеряла шапку. А сходить за новой слишком холодно... ⠀

Токио снова. Была там в октябре именно тогда, когда бушевал разрушительный тайфун . Все было сутки закрыто, не работал ни транспорт, ничего. День провела в отеле, но вышла на улицу на пару минут. Ветер и дождь такие, каких я не видела раньше .

Тенерифе . Да, и тут умудрилась! В воскресенье пришла на остров песчаная буря, которая не позволяла ни дышать, ни выйти на улицу. Домов из-за песка не видно плюс ветер такой, что сносит деревья, ломал крыши , даже 2 корабля столкнулись недалеко от острова . Такой бури местные не видели последние е 40 лет», – написала Станюта.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская гимнастка Мелитина Станюта рассказала о том, как ее преследуют различные катаклизмы, а также рассказала о своем отношении к коронавирусу.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Владимир Базанов: «Суперкубок и кубковые матчи в будние дни? Конечно, здесь нужно извиниться перед болельщиками. Все было подчинено Лиге наций»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

02.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
03.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика