Станюта с Тенерифе про коронавирус: «Как я? Живу с философией, что кому суждено быть повешенным – не утонет»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусская гимнастка рассказала о том, как ее преследуют различные катаклизмы, а также рассказала о своем отношении к коронавирусу.

Про вирус

«Привет, коронавирус! Или спаси меня, герой! А если серьезно, то вот вам история, которая произошла со мной утром на Тенерифе.

Проезжала в поисках завтрака отель, у входа которого вдруг скопилось много полиции и камер. Первая мысль «наверное, vip гость заселяется». В километре от отеля нашла кафе, где села завтракать. Не могла не услышать, как официант объясняет другим посетителям, что в километре от кафе в отеле обнаружен зараженный... ⠀

А вообще тут карнавал, как видите.

Как я? Живу с философией, что кому суждено быть повешенным- не утонет. Так что скоро приеду. Или нет.

Про катаклизмы

Я стала замечать, что собираю по миру не только впечатления, но и природные катаклизмы .

Смотрите сами: ⠀

В Японии на соревнованиях ночью проснулась от того, что трясется кровать – это было землетрясение 5-6 баллов.

В Италии в горном городке лежала на кровати после тренировки и почувствовала некое движение и звук. Первая мысль «хм, метро что-ли подо мной». Какое метро в деревне в горах? Оказалось, что отголоски землетрясения. ⠀

Снова Италия. Проводила мастер класс на юге страны и заранее запланировала себе оттуда сплавать на остров Искья на 2 дня немного передохнуть. За сутки до моего корабля на Искья случается землетрясение и мой отель накрывает землей... повезло ⠀

Астана (да, это было тогда , когда этот город так назывался). Февраль, я лечу туда и там смогла прочувствовать самую холодную температуру за много лет. Минут 33 -34! Причем я на второй день потеряла шапку. А сходить за новой слишком холодно... ⠀

Токио снова. Была там в октябре именно тогда, когда бушевал разрушительный тайфун . Все было сутки закрыто, не работал ни транспорт, ничего. День провела в отеле, но вышла на улицу на пару минут. Ветер и дождь такие, каких я не видела раньше .

Тенерифе . Да, и тут умудрилась! В воскресенье пришла на остров песчаная буря, которая не позволяла ни дышать, ни выйти на улицу. Домов из-за песка не видно плюс ветер такой, что сносит деревья, ломал крыши , даже 2 корабля столкнулись недалеко от острова . Такой бури местные не видели последние е 40 лет», – написала Станюта.