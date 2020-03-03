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Базанов об отмене господдержке в случае невыхода на Евро: «Думаю, нет. Министр спорта понимает, что ни один футбольный клуб не выживет без нее»

03.03.2020 11:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Председатель АБФФ Владимир Базанов считает, что в случае невыхода сборной Беларуси на Евро господдержка белорусского футбола не уменьшится.

– Министр спорта Сергей Ковальчук на совещании с клубами сказал, что при невыходе сборной на европейское первенство резко уменьшится господдержка белорусского футбола в следующем году. Именно так, ребром, вопрос и стоит?

– Думаю, нет. Просто сказалась ситуация, возникшая в связи с тем, что сборной нужно было поехать на два товарищеских матча, а кто-то решил не отпускать игроков. Да, обе встречи проходили не в фиксированные даты.

Но мы же делаем это не для себя лично — для страны. Ведь клубы, которые не хотели отпускать футболистов, тоже живут за счет поддержки государства. И должны понимать, что они также ответственны за ту игру, которая будет в Грузии. Глава Министерства спорта об этом и говорил. Когда речь ведется о сборной, общее должно всегда стоять выше личного. Об этом не надо забывать – и объединиться. Вместе с тем, уверен, что Сергей Михайлович понимает: ни один футбольный клуб не выживет без господдержки.

– Ни один?

– А кто выживет? Назовите.

– Даже брестское «Динамо» и БАТЭ?

– Повторяю, без господдержки не выживет никто, – сказал Базанов.

Ранее сообщалось, что в случае невыхода на Евро-2020 футбол будет исключен из приоритетных видов спорта на 2021 год.

 
 
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Председатель АБФФ Владимир Базанов считает, что в случае невыхода сборной Беларуси на Евро господдержка белорусского футбола не уменьшится.
 
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