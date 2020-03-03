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На матче за Суперкубок «Шахтер» – «Динамо» Брест ожидается аншлаг. В продаже осталось 100 билетов
03.03.2020 12:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В продаже на сайте оператора «Тикетпро» остается 100 билетов по цене 7 рублей на матч за Суперкубок Беларуси «Шахтер» – «Динамо» Брест.
Игра пройдет 4 марта на стадионе ФК «Минск», максимальная вместимость которого составляет 3 тысячи человек.
Стартовый свисток прозвучит в 19.30.
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В продаже на сайте оператора «Тикетпро» остается 100 билетов по цене 7 рублей на матч за Суперкубок Беларуси «Шахтер» – «Динамо» Брест.
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