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Владимир Базанов: «У минского «Динамо» появится новый хозяин? Это обнародуют в ближайшее время»
03.03.2020 12:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Председатель АБФФ Владимир Базанов сообщил о том, что у минского
– Уже сейчас уверен: в грядущем сезоне и «Динамо», и «Минск» сыграют в высшей лиге.
– «Минск» останется под опекой Мингорисполкома?
– Да.
– Значит, у «Динамо» появится новый хозяин. Кто?
– Насколько владею информацией, все это обнародуют в ближайшее время, – сказал Базанов.
Напомним, у обоих клубов мог остался один собственник – Мингорисполком. По регламенту в высшей лиге не могут выступать команды, у которых один собственник. «Минск» мог опуститься в первую лигу так как в таблице занял место ниже «Динамо».
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Председатель АБФФ Владимир Базанов сообщил о том, что у минского «Динамо» появится новый собственник.
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