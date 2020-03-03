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Владимир Базанов: «У минского «Динамо» появится новый хозяин? Это обнародуют в ближайшее время»

03.03.2020 12:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Председатель АБФФ Владимир Базанов сообщил о том, что у минского «Динамо» появится новый собственник.

– Уже сейчас уверен: в грядущем сезоне и «Динамо», и «Минск» сыграют в высшей лиге.

– «Минск» останется под опекой Мингорисполкома?

– Да.

– Значит, у «Динамо» появится новый хозяин. Кто?

– Насколько владею информацией, все это обнародуют в ближайшее время, – сказал Базанов.

Напомним, у обоих клубов мог остался один собственник – Мингорисполком. По регламенту в высшей лиге не могут выступать команды, у которых один собственник. «Минск» мог опуститься в первую лигу так как в таблице занял место ниже «Динамо».

Ранее сообщалось, что новыми владельцами минского «Динамо» станут несколько IT-компаний, включая компанию Прокопени. Однако эта информация не нашла подтверждения.

Владимир Нестерович: «Минспорта готово подставлять плечо минскому «Динамо», но не так, как пишут СМИ, не через владение акциями»

 
Теги: Минск
 
 
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Председатель АБФФ Владимир Базанов сообщил о том, что у минского «Динамо» появится новый собственник.
 
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