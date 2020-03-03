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Веретило в новом сезоне будет капитаном брестского «Динамо»
03.03.2020 13:52 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Игроки и тренерский штаб «Динамо-Брест» выбрали капитанов на сезон-2020. Выходить на матчи с капитанской повязкой будет защитник
Вице-капитанами станут Сергей Кисляк и
Напомним, в предсезонных спаррингах с капитанской повязкой чаще выходил Милевский.
В прошлом сезоне капитаном брестчан был хавбек Павел Нехайчик. С этого сезона футболист будет выступать за
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Игроки и тренерский штаб «Динамо-Брест» выбрали капитанов на сезон-2020.
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