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Веретило в новом сезоне будет капитаном брестского «Динамо»

03.03.2020 13:52 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Игроки и тренерский штаб «Динамо-Брест» выбрали капитанов на сезон-2020. Выходить на матчи с капитанской повязкой будет защитник Олег Веретило.

Вице-капитанами станут Сергей Кисляк и Артем Милевский.

Напомним, в предсезонных спаррингах с капитанской повязкой чаще выходил Милевский.

В прошлом сезоне капитаном брестчан был хавбек Павел Нехайчик. С этого сезона футболист будет выступать за БАТЭ.

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Теги: Брест
 
 
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Игроки и тренерский штаб «Динамо-Брест» выбрали капитанов на сезон-2020.
 
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