Веретило в новом сезоне будет капитаном брестского «Динамо»

Источник материала: Tribuna.com

Игроки и тренерский штаб «Динамо-Брест» выбрали капитанов на сезон-2020. Выходить на матчи с капитанской повязкой будет защитник Олег Веретило .

Вице-капитанами станут Сергей Кисляк и .

Напомним, в предсезонных спаррингах с капитанской повязкой чаще выходил Милевский.

В прошлом сезоне капитаном брестчан был хавбек Павел Нехайчик. С этого сезона футболист будет выступать за .

Динамо Брест: состав

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