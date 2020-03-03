Елена Кручинкина: «Выступая в России, я гонялась на не слишком качественных лыжах. В Беларуси ситуация кардинально иная – высший уровень»

Источник материала: Tribuna.com

Биатлонистка сборной Беларуси Елена Кручинкина рассказал о своем прогрессе по сравнению с этапом выступления за команду России.

– Лена, чемпионат мира не удался, но в целом ваш прогресс в текущем сезоне не вызывает сомнений. Разве нет?

– Прогресс есть. Кстати, он обусловлен и тем, что если раньше, выступая в России, я гонялась на не слишком качественных лыжах, то в Беларуси ситуация кардинально иная – высший уровень. Благодаря и этому сегодня обгоняю тех девчонок, которым раньше проигрывала, – сказала Кручинкина.

Напомним, Елена Кручинкина выиграла чемпионат Европы в Раубичах.

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