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SEHA-лига. 1/8 финала. Ответный матч. БГК принимает «Пекинский спортивный университет»
03.03.2020 14:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
1/8 финала
Ответный матч
БГК имени Мешкова (Беларусь) – Пекинский спортивный университет (Китай)
3 марта, 18.15. Брест, ДС «Виктория»
Первый матч: 46:26
Отметим, что четвертьфинальные пары выглядят следующим образом:
Вардар (С. Македония) – Нексе (Хорватия)
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SEHA-лига 1/8 финала Ответный матч БГК им.
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