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SEHA-лига. 1/8 финала. Ответный матч. БГК принимает «Пекинский спортивный университет»

03.03.2020 14:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

SEHA-лига

1/8 финала

Ответный матч

БГК имени Мешкова (Беларусь) – Пекинский спортивный университет (Китай)

3 марта, 18.15. Брест, ДС «Виктория»

Первый матч: 46:26

Отметим, что четвертьфинальные пары выглядят следующим образом:

Вардар (С. Македония) – Нексе (Хорватия)
Загреб (Хорватия) – Татран (Словакия)
Веспрем (Венгрия) – Войводина (Сербия)
Мотор (Украина) – Пекинский спортивный университет (Китай) / БГК (Беларусь)

 
Теги: Брест
 
 
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