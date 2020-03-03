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Юрий Вернидуб: «Я не сторонник футбола на синтетике. В Украине уже давно никто не играет на таких поля»

03.03.2020 17:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Шахтера» Юрий Вернидуб поделился мнением об игре на синтетике.

– Многие рассматривают этот матч всего лишь как элемент подготовки к чемпионату и не относятся к нему, как к серьезному. Какое ваше мнение?

– Я не поверю, что хотя бы один тренер к любому кубку относился с прохладцей. Любой трофей – это трофей. Тем более, если мы начинаем сезон с этой игры, то победа принесет очень большой психологический подъем для футболистов, тренерского штаба и всех работников клуба «Шахтер». Как и для «Динамо». Нужно с уважением относится к любому сопернику. Но одно дело уважать, а другое дело не бояться. Мы выйдем и будем сражаться.

– Открытие сезона происходит в будний день. Как к этому относитесь?

– Федерации виднее. Не хочу обсуждать, почему игра в среду. Прочитал, что все делается во благо сборной Беларуси, у которой есть шикарный шанс попасть на Евро-2020. Чего вашей сборной я искренне желаю и верю, что сборная сможет это сделать.

– Не боитесь остаться без солидной поддержки? Многие просто не смогут приехать.

– У нас очень большая поддержка. Мы – «Шахтер» Солигорск. Те болельщики, которые не смогут доехать в Минск, они нас поддержат в душе. И мы это будем чувствовать, выйдя на футбольное поле.

– Играть предстоит на синтетике.

– Я не сторонник футбола на синтетике. В Украине уже давно никто не играет на таких поля. Все натуральное. Но что имеем, то имеем. Приходится играть. Я как тренер, Саша Гутор, как профессиональный футболист, должны быть готовы выходить на этот газон. Мы с «Динамо» в одинаковых условиях. Победт тот, кто этого больше хочет, и тот, кто этого больше заслужит по игре. В 21:30 завтра мы будем точно знать обладателя Суперкубка.

– Как смотрится Юрий Кендыш после чемпионата Молдовы? Это турнир многие у нас считают пониже уровнем, нежели чемпионат Беларуси. Тянет?

– Скажу коротко: раз мы взяли его в «Шахтер», то он достойный футболист. И раньше он вызывался в сборную. Уверен он принесет немало пользы и «Шахтеру», и всему белорусскому футболу. Как и все те ребята, которые пришли к нам в этом году. Они сделают все, чтобы засверкать еще ярче, – сказал Вернидуб.

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Теги: Минск
 
 
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Главный тренер «Шахтера» Юрий Вернидуб поделился мнением об игре на синтетике.
 
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Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
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