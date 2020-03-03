ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александр Гутор: «У брестского «Динамо» квалифицированные тренеры и футболисты. Думаю, больших сюрпризов завтра не будет»

03.03.2020 16:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Вратарь «Шахтера» Александр Гутор порассжудал о матче за Суперкубок Беларуси против брестского «Динамо».

– Всех с началом сезона. Будем надеяться, что завтрашняя игра будет интересна для зрителей и весь сезон будет такой же. Мы очень хорошо подготовились. Лишней мотивации к завтрашней игре не нужно. Это трофей, это Суперкубок. Готовился я также, как и все. Завтра увидим: готов или нет.

– В прошлом году ты с «Динамо» выигрывал Суперкубок. Успел новым партнерам что-то подсказать о бывшей команде?

– Мы общаемся в основном на нефутбольные темы. Понятно, что у «Динамо» квалифицированный тренерский штаб и футболисты. Думаю, больших сюрпризов завтра не будет.

- Как ты обжился на базе? Может, что-то интересное в Солигорске подсмотрел?

– Только «Беларуськалий» подсмотрел. Это предприятие, которое, можно сказать, содержит всю нашу страну. А обжился хорошо. Ребят я знаю и по выступлению в других командах. И в сборной вместе играем. Со всеми мне комфортно работать. Все супер, – сказал Гутор.

Шахтер Солигорск: новости

Шахтер Солигорск: календарь

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вратарь «Шахтера» Александр Гутор порассжудал о матче за Суперкубок Беларуси против брестского «Динамо».
 
Новости дня
Новости спорта
 
Гутор будет капитаном «Шахтера» в сезоне-2020
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

02.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
03.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика