Александр Гутор: «У брестского «Динамо» квалифицированные тренеры и футболисты. Думаю, больших сюрпризов завтра не будет»

Источник материала: Tribuna.com

Вратарь «Шахтера» Александр Гутор порассжудал о матче за Суперкубок Беларуси против брестского .

– Всех с началом сезона. Будем надеяться, что завтрашняя игра будет интересна для зрителей и весь сезон будет такой же. Мы очень хорошо подготовились. Лишней мотивации к завтрашней игре не нужно. Это трофей, это Суперкубок. Готовился я также, как и все. Завтра увидим: готов или нет.

– В прошлом году ты с « Динамо » выигрывал Суперкубок. Успел новым партнерам что-то подсказать о бывшей команде?

– Мы общаемся в основном на нефутбольные темы. Понятно, что у « Динамо » квалифицированный тренерский штаб и футболисты. Думаю, больших сюрпризов завтра не будет.

- Как ты обжился на базе? Может, что-то интересное в Солигорске подсмотрел?

– Только «Беларуськалий» подсмотрел. Это предприятие, которое, можно сказать, содержит всю нашу страну. А обжился хорошо. Ребят я знаю и по выступлению в других командах. И в сборной вместе играем. Со всеми мне комфортно работать. Все супер, – сказал Гутор.

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