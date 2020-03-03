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Александр Гутор: «У брестского «Динамо» квалифицированные тренеры и футболисты. Думаю, больших сюрпризов завтра не будет»
03.03.2020 16:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Вратарь «Шахтера» Александр Гутор порассжудал о матче за Суперкубок Беларуси против брестского
– Всех с началом сезона. Будем надеяться, что завтрашняя игра будет интересна для зрителей и весь сезон будет такой же. Мы очень хорошо подготовились. Лишней мотивации к завтрашней игре не нужно. Это трофей, это Суперкубок. Готовился я также, как и все. Завтра увидим: готов или нет.
– В прошлом году ты с «
– Мы общаемся в основном на нефутбольные темы. Понятно, что у «
- Как ты обжился на базе? Может, что-то интересное в Солигорске подсмотрел?
– Только «Беларуськалий» подсмотрел. Это предприятие, которое, можно сказать, содержит всю нашу страну. А обжился хорошо. Ребят я знаю и по выступлению в других командах. И в сборной вместе играем. Со всеми мне комфортно работать. Все супер, – сказал Гутор.
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Александр Гутор: «У брестского «Динамо» квалифицированные тренеры и футболисты. Думаю, больших сюрпризов завтра не будет»
Вратарь «Шахтера» Александр Гутор порассжудал о матче за Суперкубок Беларуси против брестского «Динамо».
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