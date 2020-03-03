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С открытого первенства Витебской области по спочану домой вернулись с наградами!

03.03.2020 — Новости Спорта | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

С открытого первенства Витебской области по спочану домой вернулись с наградами!Открытое первенство Витебской области по спочану прошло в г. Глубокое в конце февраля.  В борьбе за победу Белорусская федерация спочана  объединила на этот раз  более шестидесяти спортсменов из Витебска, Минска, городов Глубокое,  Чашники и городского посёлка Шарковщина. Соревнования проходили  на базе средней школы № 3 г. Глубокое.  Возраст участников – от 5 до 13 лет. Спортсмены соревновались на коротких (кодачи), длинных (теккен) мечах, на двух мечах (нито) и на мечах со щитом (татэ кодачи). Победителей определяли в восьми возрастных группах. На соревнованиях по многоборью  было разыграно восемь комплектов наград.

— На открытом первенстве Витебской области  по спочану  шарковщинские ребята выступили более чем достойно, победив многих своих соперников из других регионов  Беларуси,- рассказала нашим читателям заместитель директора  по основной деятельности  государственного учреждения «Физкультурно-спортивный клуб «Шарковщина» Анна Леонидовна Заблоцкая. (Именно Анна Леонидовна в нашем городском посёлке  уже  не первый год  успешно  обучает юных спортсменов   новому виду единоборств, который вырос из самурайского поединка и впервые появился в Японии.)   — Соревнования проходили по программе многоборья, а победители определялись  по сумме результатов в трёх дисциплинах.

Итоговые результаты выступлений, безусловно, порадовали. А в группе юных спортсменов 2013 года рождения весь пьедестал победителей (1-е, 2-е и 3-е место) завоевали юные шарковчане:

Алексей Курилович – 1 место;

Глеб Чернявский – 2 место;

Владислав Лешко – 3 место;

Среди  участников  2011 года рождения абсолютным победителем чемпионата Витебской области  стал Иван Перхурович – один из лучших наших спортсменов.

Хорошие результаты во время поединков показали и остальные  ребята, а значит их главные победы – ещё впереди!

Ольга ЧЕРНЯВСКАЯ.С открытого первенства Витебской области по спочану домой вернулись с наградами! С открытого первенства Витебской области по спочану домой вернулись с наградами! С открытого первенства Витебской области по спочану домой вернулись с наградами! С открытого первенства Витебской области по спочану домой вернулись с наградами!

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