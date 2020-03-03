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Владимир Базанов: «Стадион «Динамо» или другое поле с естественным покрытием на Суперкубок Беларуси не рассматривали»

03.03.2020 17:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Председатель АБФФ Владимир Базанов рассказал о подготовке к Суперкубку Беларуси, который состоится 4 марта.

«Ажиотаж есть. У нас осталось 300 билетов. И то резерв. Желающих намного больше. Понимаете, в этом году такая зима. Изначально рассматривали два варианта. Даже не на Маяковского играть, а в манеже. Потому что всякое могло быть.

Стадион «Динамо» или другое поле с естественным покрытием на Суперкубок Беларуси не рассматривали», – сказал Базанов.

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Председатель АБФФ Владимир Базанов рассказал о подготовке к Суперкубку Беларуси, который состоится 4 марта.
 
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