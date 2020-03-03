Владимир Базанов: «Стадион «Динамо» или другое поле с естественным покрытием на Суперкубок Беларуси не рассматривали»

Источник материала: Tribuna.com

Председатель АБФФ Владимир Базанов рассказал о подготовке к Суперкубку Беларуси, который состоится 4 марта.

«Ажиотаж есть. У нас осталось 300 билетов. И то резерв. Желающих намного больше. Понимаете, в этом году такая зима. Изначально рассматривали два варианта. Даже не на Маяковского играть, а в манеже. Потому что всякое могло быть.

Стадион или другое поле с естественным покрытием на Суперкубок Беларуси не рассматривали», – сказал Базанов .

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