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Владимир Базанов: «Стадион «Динамо» или другое поле с естественным покрытием на Суперкубок Беларуси не рассматривали»
03.03.2020 17:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Председатель
«Ажиотаж есть. У нас осталось 300 билетов. И то резерв. Желающих намного больше. Понимаете, в этом году такая зима. Изначально рассматривали два варианта. Даже не на Маяковского играть, а в манеже. Потому что всякое могло быть.
Стадион
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Владимир Базанов: «Стадион «Динамо» или другое поле с естественным покрытием на Суперкубок Беларуси не рассматривали»
Председатель АБФФ Владимир Базанов рассказал о подготовке к Суперкубку Беларуси, который состоится 4 марта.
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