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Матч Грузия – Беларусь в Лиге наций переносить не будут
03.03.2020 17:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Поединок плей-офф Лиги наций УЕФА между сборными Беларуси и Грузии переноситься не будет, сообщает
Ранее межведомственный координационный совет Грузии по борьбе с коронавирусом рекомендовал отменить мероприятия в местах массового скопления людей с целью предотвращения распространения вируса.
– На данный момент нами не рассматривается вопрос о переносе матча между сборными Грузии и Беларуси, – сообщили в Футбольной федерации Грузии.
Напомним, поединок Грузия – Беларусь должен состояться в Тбилиси 26 марта. Победитель противостояния сыграет в финале турнира с сильнейшим в паре Косово – Северная Македония.
По состоянию на 3 марта в Грузии подтверждено три случая коронавируса: у двух мужчин, побывавших в Иране, а также у женщины, приехавшей из Италии.
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Поединок плей-офф Лиги наций УЕФА между сборными Беларуси и Грузии переноситься не будет, сообщает Sputnik Грузия.
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