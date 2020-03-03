Матч Грузия – Беларусь в Лиге наций переносить не будут

Источник материала: Tribuna.com

Поединок плей-офф Лиги наций УЕФА между сборными Беларуси и Грузии переноситься не будет, сообщает Sputnik Грузия.

Ранее межведомственный координационный совет Грузии по борьбе с коронавирусом рекомендовал отменить мероприятия в местах массового скопления людей с целью предотвращения распространения вируса.

– На данный момент нами не рассматривается вопрос о переносе матча между сборными Грузии и Беларуси, – сообщили в Футбольной федерации Грузии.

Напомним, поединок Грузия – Беларусь должен состояться в Тбилиси 26 марта. Победитель противостояния сыграет в финале турнира с сильнейшим в паре Косово – Северная Македония.

По состоянию на 3 марта в Грузии подтверждено три случая коронавируса: у двух мужчин, побывавших в Иране, а также у женщины, приехавшей из Италии.