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Ковальчук о восьми голах на сборах: «Не скажу, что меня это беспокоит. Не сомневаюсь в нашей атакующей группе»

03.03.2020 19:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер брестского «Динамо» Сергей Ковальчук порассуждал о подготовке к сезону.

– В семи матчах на сборах команда забила всего 8 мячей. Это проблема? Нападающие почти не забивают.

– Не скажу, что меня это беспокоит. Но есть чувство, что могли забивать больше. Но сезон покажет, на что мы способны. Я не сомневаюсь в нашей атакующей группе. Ребята не один год проводят вместе. И поэтому не думаю, что должны быть большие вопросы. А предсезонные игры это больше для тренеров. Они дают почву для размышлений. Повторюсь, так чтобы я опасался, что у нас не получится в атаке, такого нет.

– В последних матчах в стартовом составе не появлялся Денис Лаптев. Каково его состояние?

– Денис работает в общей группе. Почему так получилось на втором сборе… В сборную вызывался, мы смотрели второго нападающего – Всеволода Садовского. Так, чтобы я очень сильно переживал за его состояние, такого нет. Все больше зависит от него. То, что он умеет делать свою работу – забивать голы, – я в этом не сомневаюсь.

– И как вам Садовский?

– В принципе, я доволен. Жаль, что в последней игре получил повреждение и работает по индивидуальной программе. Ждем выздоравления.

– Удалось встроить в игру Элиса Бакая? Он смог заменить Павла Нехайчика?

– Ну, Паша – игрок со своим стилем. И Элиса мы брали не для того, чтобы он заменил Нехайчика. Он нам нужен для других целей. Мы пытались на сборах искать ему место. Но немного у Элиса есть небольшие проблемы со здоровьем. Но он рвется, он в заявке. Будем видеть, как будет завтра.

– Открытие сезона происходит в будний день. Как к этому относитесь?

– Как к факту. Наши болельщики всегда нас поддерживают. И нам хотелось бы, чтобы их было как можно больше. И я знаю, что едут наши ребята. Мы их ждем. И они будут поддерживать так, как всегда это делают.

– На сборах вы не могли определиться со вторым защитником в пару к Хачериди. Нашли нужное сочетание?

– На завтра? Определился. Завтра увидите. Вообще, если вы заметили, то я просматривал не только игрока в пару к Хачериди. Я вообще смотрел сочетания защитников. Нужно было изучить связки. Времени много не было, но на завтра мы определились.

– По меркам чемпионата страны не взяли топ-вратаря вместо ухода Александру Гутора. Доверяете мнению Василия Хомутовского, который считает, что Павел Павлюченко созрел быть первым номером, или просто не получилось?

– Вы так говорите, будто Сергей Игнатович плохой голкипер. Он хороший игрок. Понятно, что потеря Саши неоспорима. Но мы советовались с Хомутовским. И у меня нет причин не доверять его мнению. Поэтому и остановились на этих вратарях. И я за нашу эту линию спокоен, – сказал Ковальчук.

 

 
 
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Главный тренер брестского «Динамо» Сергей Ковальчук порассуждал о подготовке к сезону.
 
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Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
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Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
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