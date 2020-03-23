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Финансовый кризис «Слуцка» связан не с коронавирусом, а с сахаром

23.03.2020 13:05 — Новости Спорта | 21.by  
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Источник материала: 21.by

Финансовый кризис «Слуцка» связан не с коронавирусом, а с сахаром

Футбольный клуб «Слуцк» переживает в этом году самое тяжелое время в своей истории. Эта команда была основана в 1998 году, но только через десять лет получила профессиональный статус. В минувшем сезоне «Слуцк» финишировал на одиннадцатом месте, оторвавшись от зоны вылета и переходных матчей на четыре очка. Как считают эксперты «Спортфакт» самая большая проблема команды из Слуцка – отсутствие результата. Если бы «Слуцк» боролся за высокие места, то в городе была бы обеспечена поддержка команде. Но теперь клуб может остаться без финансирования.

В середине марта руководство «Слуцка» получило письмо от Слуцкого сахарорафинадного комбината. В нем было объявлено о том, что в текущем сезоне спонсорская помощь клубу оказываться не будет. Такое решение было принято членами наблюдательного совета предприятия. Специалисты отмечают, что бюджет «Слуцка» был уже сформирован в январе, и, согласно этим данным, даже были сделаны траты на зимние приобретения игроков. Теперь же могут возникнуть проблемы с наполнением бюджета.

Однако они не пока не повлияют на планы команды начать сезон – бойкотировать игры футболисты из Слуцка точно не планируют.

Руководство клуба придерживается немного другой позиции, заявляя о том, что команда может сняться с чемпионата в любой момент. По словам президента «Слуцка», в этом году из-за убытков на сахарном комбинате финансовое положение клуба ухудшилось. Проблемы в Городейском сахарном комбинате начались еще в январе, когда его директор Михаил Криштапович был снят с рейса Минск – Мюнхен. Для этого даже пришлось разворачивать самолет, вылетевший из Национального аэропорта, чтобы он приземлился в Гродно, где с рейса были сняты несколько человек, в том числе и Криштапович. Ему предъявлены обвинения, поэтому финансовые проблемы коснутся и самого комбината.

Отметим, что благодаря финансовой поддержке этого предприятия «Слуцк» в 2008 году смог заявиться во вторую лигу чемпионата страны. А уже спустя два года занял второе место и попал в первую лигу. В 2011 году руководство «Слуцка» приняло решение о переформатировании команды в общественное объединение, что автоматически наделило клуб статусом городской команды.

Зимой «Слуцк» активно подписывал новичков, которые смогли бы помочь команде в текущем сезоне. Уже несколько лет клуб из Слуцка практикует приглашение большого числа африканских футболистов, исключением не стал и этот год. Однако теперь «Слуцк» подписывал игроков не из Кот-д'Ивуара или Нигерии, а из Буркина-Фасо, откуда пришли Коанда и Салу, а также бомбардир Сирима (известный как Абдул Гафар). Двое последних прибыли в Слуцк из Украины и России, а это означает, что проблем с адаптацией к местному футболу у них не будет.

Эксперты 1хСтавка считают, что «Слуцк» в этом сезоне будет бороться за выживание, а с учетом финансовых проблем клуб может и вовсе либо сняться с турнира, либо финишировать в зоне вылет (бонусы БК 1хСтавка можно получить вот тут).

 
 
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