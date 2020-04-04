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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Третий тур чемпионата Беларуси по футболу продолжится тремя матчами Минское "Динамо" одержало первую победу в нынешнем чемпионате Беларуси по футболу. В матче третьего тура "бело-синие" со счетом 2:0 переиграли жодинское "Торпедо"....

Минское "Динамо" одержало первую победу в нынешнем чемпионате Беларуси по футболу. В матче третьего тура "бело-синие" со счетом 2:0 переиграли жодинское "Торпедо". Сегодня пройдут еще три поединка, все - с участием призеров прошлого чемпионата Беларуси.Обладатель серебра БАТЭ постарается, наконец, набрать первые очки. Соперник - дебютант элиты "Рух". Бронзовый призер "Шахтер" принимает "Неман", а чемпион - брестское "Динамо" - "Славию". Все три встречи в прямом эфире покажет