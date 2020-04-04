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Третий тур чемпионата Беларуси по футболу продолжится тремя матчами

04.04.2020 11:00 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Минское "Динамо" одержало первую победу в нынешнем чемпионате Беларуси по футболу. В матче третьего тура "бело-синие" со счетом 2:0 переиграли жодинское "Торпедо". Сегодня пройдут еще три поединка, все - с участием призеров прошлого чемпионата Беларуси.

Обладатель серебра БАТЭ постарается, наконец, набрать первые очки. Соперник - дебютант элиты "Рух". Бронзовый призер "Шахтер" принимает "Неман", а чемпион - брестское "Динамо" - "Славию". Все три встречи в прямом эфире покажет "Беларусь 5".

 
 
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Минское "Динамо" одержало первую победу в нынешнем чемпионате Беларуси по футболу. В матче третьего тура "бело-синие" со счетом 2:0 переиграли жодинское "Торпедо"....
 
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