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Украинский защитник «Славии» Пантя: «Украинца, русского и белоруса отличит только язык. А так – мы один народ»
04.04.2020 15:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Украинский защитник
- Чувствовали уровень российской пропаганды в Крыму?
– Конечно. На телевидении постоянно пропаганда России. Но во всех странах свое телевидение пропагандирует свою страну. Так же и в Крыму. Телевидение же русское. Например, в Беларуси ничего такого нет. Это наиболее нейтральная страна по ситуации между Украиной и Россией.
- По вашему мнению Крым обижен на Украине, на Россию или нет на кого?
– Все успокоилось. Нету каких-то обид. Люди себе живут и здравствуют, ни на кого не обижаясь. Сами государства Россия и Украина ссорятся.
- Крым был украинским – ты украинец, пришла Россия – стал русским?
– Лично я?
- Да.
– Я украинец. Считаю, что не буду другой национальности. Даже не было мысли в голове стать белорусом или русским. Я патриот своей страны и мысли о смене гражданства никогда не было.
- Если поставить в один ряд украинца, белоруса и россиянина. Что их отличит между собой?
– Да язык только отличит. А так – мы один народ. Для меня мы все славяне. Почти ничем не отличаемся, – сказал
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Украинский защитник «Славии» Пантя: «Украинца, русского и белоруса отличит только язык. А так – мы один народ»
Украинский защитник «Славии» из Мозыря Юрий Пантя в интервью Tribuna.com рассказал о своем отношении к политике.
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