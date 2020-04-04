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Украинский защитник «Славии» Пантя: «Украинца, русского и белоруса отличит только язык. А так – мы один народ»

04.04.2020 15:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Украинский защитник «Славии» из Мозыря Юрий Пантя в интервью Tribuna.com рассказал о своем отношении к политике.

- Чувствовали уровень российской пропаганды в Крыму?

– Конечно. На телевидении постоянно пропаганда России. Но во всех странах свое телевидение пропагандирует свою страну. Так же и в Крыму. Телевидение же русское. Например, в Беларуси ничего такого нет. Это наиболее нейтральная страна по ситуации между Украиной и Россией.

- По вашему мнению Крым обижен на Украине, на Россию или нет на кого?

– Все успокоилось. Нету каких-то обид. Люди себе живут и здравствуют, ни на кого не обижаясь. Сами государства Россия и Украина ссорятся.

- Крым был украинским – ты украинец, пришла Россия – стал русским?

– Лично я?

- Да.

– Я украинец. Считаю, что не буду другой национальности. Даже не было мысли в голове стать белорусом или русским. Я патриот своей страны и мысли о смене гражданства никогда не было.

- Если поставить в один ряд украинца, белоруса и россиянина. Что их отличит между собой?

– Да язык только отличит. А так – мы один народ. Для меня мы все славяне. Почти ничем не отличаемся, – сказал Пантя.

В чемпионате Беларуси изменился фаворит. Скорее сюда, пока кэфы окончательно не попадали!

 
 
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Украинский защитник «Славии» из Мозыря Юрий Пантя в интервью Tribuna.com рассказал о своем отношении к политике.
 
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