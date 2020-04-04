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БАТЭ – «Рух». Стасевич остался в запасе на матч, Драгун выйдет с первых минут

04.04.2020 17:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главные тренеры БАТЭ и «Руха» назвали стартовые составы команд на матч 3-го тура чемпионата страны. Начало встречи – в 17.30, сообщает «Прессбол».

Отметим, что в запасе борисовчан остался капитан Игорь Стасевич.

БАТЭ: Чичкан, А.Филипович, Драгун, Сарока, Копитович, Виллюмссон, Филипенко (к), Волков, Бага, Милич, Нехайчик.

Запасные: Кудравец, Настич, Яблонский, Березкин, Скавыш, Стасевич, Я.Филипович, Мукам.

Рух: Нечаев, Виллиам, Осучукву, Мигунов, Васильев, Гречихо, Концевой, Гайдучик (к), Петренко, Ковтун, Колпачук.

Запасные: Степанов, Седько, Богомольский, Андроник, Тихоновский, Орешкевич, Чиж, Диалло, Сибилев, Садовский.

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Главные тренеры БАТЭ и «Руха» назвали стартовые составы команд на матч 3-го тура чемпионата страны.
 
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