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Прервалась 17-матчевая беспроигрышная серия брестского «Динамо». Команда не проигрывала с 14 июля 2019 года
04.04.2020 22:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В матче второго тура чемпионата Беларуси брестское «Динамо» проиграло «Славии» (1:2).
Таким образом, прервалась 17-матчевая серия без поражений действующих чемпионов Беларуси. Это был рекорд клуба. До этого у команды Сергея Ковальчука с учетом прошлого сезона было 13 побед и 4 ничьих.
Последний раз «Динамо» в чемпионате уступало 14 июля 2019 года. Тогда брестчане уступили минским одноклубникам (1:2).
В следующем туре у «Динамо» запланирована домашняя встреча с
Динамо Брест: календарь, новости, результаты
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Прервалась 17-матчевая беспроигрышная серия брестского «Динамо». Команда не проигрывала с 14 июля 2019 года
В матче второго тура чемпионата Беларуси брестское «Динамо» проиграло «Славии» (1:2).
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