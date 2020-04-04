Прервалась 17-матчевая беспроигрышная серия брестского «Динамо». Команда не проигрывала с 14 июля 2019 года

Источник материала: Tribuna.com

В матче второго тура чемпионата Беларуси брестское «Динамо» проиграло «Славии» (1:2).

Таким образом, прервалась 17-матчевая серия без поражений действующих чемпионов Беларуси. Это был рекорд клуба. До этого у команды Сергея Ковальчука с учетом прошлого сезона было 13 побед и 4 ничьих.

Последний раз «Динамо» в чемпионате уступало 14 июля 2019 года. Тогда брестчане уступили минским одноклубникам (1:2).

В следующем туре у «Динамо» запланирована домашняя встреча с .

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