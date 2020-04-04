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Беларусь официально предложила UFC принять бой Хабиба и Фергюсона: «В Беларуси все можно, наш президент не ограничивал массовые мероприятия»
05.04.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Исполнительный директор Федерации рукопашного боя и смешанных единоборств Беларуси Максим Корольков рассказал, что Беларусь официально предложила UFC принять бой Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном.
«Да, мы сделали официальное предложение UFC. Мы связались с UFC через наших друзей и посредников, которые с ними напрямую общаются. Объяснили им ситуацию, что Беларуси все можно, наш президент не ограничивал массовые мероприятия. Конечно, перед этим мы заручились поддержкой нашего государства в лице министерства спорта и управления делами президента. Когда мы получили согласие, сделали UFC такое предложение.
Перед тем, как наше предложение было сформировано для руководства UFC, мы заручились поддержкой администрации президента. Мы понимаем, что это глобальный вопрос. Мероприятия такого уровня в нашей небольшой стране без согласования с аппаратом президента не проходят.
Мы получили от UFC устный ответ. Во-первых, нас поблагодарили за предложение. Во-вторых, наше предложение включили в условный «план Б». У них уже есть площадки для этого турнира. Дэна Уайт не хочет об этом сообщать, но у них есть проработанные варианты. В любом случае они благодарны и готовы рассмотреть наш вариант с Минском для будущих турниров UFC», – цитирует Королькова Sport24.
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Беларусь официально предложила UFC принять бой Хабиба и Фергюсона: «В Беларуси все можно, наш президент не ограничивал массовые мероприятия»
Исполнительный директор Федерации рукопашного боя и смешанных единоборств Беларуси Максим Корольков рассказал, что Беларусь официально предложила UFC принять бой...
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