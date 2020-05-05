Коноплев о конфликте с Сергеем Рутенко: «Звезда не должна так делать. Она должна работать дальше, чтобы доказать свою правоту»

Источник материала: Tribuna.com

Глава Белорусской федерации гандбола Владимир Коноплев в интервью «Прессболу» рассказал о конфликте с Сергеем Рутенко.

- Вы еще не комментировали ситуацию с уходом из федерации вашего зама Сергея Рутенко.

– Спокойно все воспринимаю. Захотел Сергей работать в федерации — работал. Захотел уйти — принес заявление, я его подписал. Недавно у нас была беседа. На праздновании юбилея одного нашего товарища. И Сергей сказал: Владимир Николаевич, почему вы не попросили меня остаться? Говорю: Сергей, ты взрослый человек, а я никогда никого не принуждаю к каким-то поступкам. Мол, у тебя не было никаких оснований писать заявление. Вы же присутствовали на том заседании, когда завязался спор. Все было демократично. Я выступил с одним предложением, Сергей, не поставив меня в известность, — с другим. Все проголосовали. Но поддержали не Сергея. Ну что, из-за этого стоит обижаться? У нас с Семененей несколько раз в неделю могут быть споры и разговоры на повышенных тонах. Но мы больше десяти лет работаем совместно — и гандболу от этого не стало хуже.

У нас с Сергеем как были хорошие отношения, так и остались. Правда, уже реже встречаемся. Пускай развивает свой бизнес. В отличие от меня у него впереди десятилетия. Он может хорошо проявить себя в качестве руководителя. Было бы желание. Но, считаю, если ты в команде, необходимы открытость и прозрачность. И не должно быть движений без ведома руководителя. Если есть расхождения — пожалуйста, выдвигаем предложение на голосование. Думаю, никто в федерации не может пожаловаться, что у нас какой-то тоталитаризм. Если Шевцов в чем-то гораздо выше меня как профессионал — почему не послушать его? Никакого конфликта не было.

У меня об этом спрашивали руководители и ЕГФ, и ИГФ. Когда Мустафа увидел, как мы общаемся, как открываем зал на улице Бурдейного, у него отпали все вопросы. Пожелает Сергей дальше работать в федерации — никаких проблем. Двери для него всегда открыты.

- Сергей говорил, что причина такого его поступка — несогласие с решением об отмене лимита на легионеров. Без него Рутенко не видел возможностей развивать чемпионат.

– Нормально у нас чемпионат развивался. Вы помните, я ведь тогда сказал: может, Рутенко окажется прав и мы возвратимся к лимиту? Но когда увидел, как раскрылся Вайлупов, как прекрасно играет Кулак, пусть у него и был конфликт с тренером. Шумак практически по шестьдесят минут проводит. Не зря его Шевцов в сборную призвал. Баранов всегда хорошо играет, много забрасывает. Мацкевич поровну делил время с балканским коллегой. У Сергея свое мнение, у меня — свое. Но не считаю, что это причина, чтобы он пришел — и р-раз — бросил заявление на стол. Если бы это был не Сергей Рутенко, не звезда мирового уровня, я подумал бы, как разговаривать. Но звезда не должна так делать. Она должна работать дальше, чтобы доказать свою правоту. За все время ни разу не произнес ни одного плохого слова в адрес Сергея. Его и не могло быть. Ведь благодаря прежде всего Шевцову и Рутенко мы смогли совершить такой прорыв, – сказал Коноплев.