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Мухаммед Умар Бала: «Кто-то подходит, говорит по-русски, я ничего не понимаю и отвечаю «##### завали». Русский – очень интересный язык»

05.05.2020 11:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Нигерийский полузащитник «Слуцка» Мухаммед Умар Бала в интервью «Пресбсолу» рассказал об изучении русского языка.

- Кроме погоды, что еще тебя впечатлило в начале слуцкой карьеры?

– Говорил только по-английски, а из одноклубников его почти никто не знает. Тренер, правда, немного владеет. На занятиях что-то говорили по-русски, а я ничего не понимал. Смотрел потом, что значит то или иное слово. Иногда возникали забавные ситуации. Ребята что-то скажут, я отвечу какую-нибудь ерунду — и все смеются.

- Например?

– Ну, кто-то подходит, говорит по-русски, я ничего не понимаю и отвечаю «##### [лицо] завали». Или «мне ##### [все равно]» Народ веселится. В команде есть один приятель, он и научил меня этим фразам. Знаю, что они значат — «заткнись» и «все равно». Русский — очень интересный язык! Но освоил уже и приличные слова — «как дела», «как тебя зовут», «здравствуйте», «отлично», – сказал Бала.

 
 
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Нигерийский полузащитник «Слуцка» Мухаммед Умар Бала в интервью «Пресбсолу» рассказал об изучении русского языка.
 
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