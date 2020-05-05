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Специалист департамента судейства АБФФ: «Гол Савицкого в ворота «Шахтера» в Кубке судья засчитал правильно»
05.05.2020 13:36 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Специалист департамента судейства и инспектирования АБФФ Владимир Кузьмин рассказал, что гол Павла Савицкого в кубковом матче против «Шахтера» судья засчитал правильно.
- Как квалифицировать действия Лаптева в эпизоде с голом Савицкого?
– Мы квалифицируем просто – продолжить игру. Давайте не забывать о том, что пока вратарь не коснулся мяча, он такой же игрок, как и все остальные. Поэтому даже если между ними есть какой-то контакт, ничего страшного здесь нет. Мяч не под контролем у вратаря, поэтому это игровое столкновение.
- Понятие «вратарская площадь». Как трактовать контакты с голкиперами в этом прямоугольнике?
– Начнем с главного — названия. Площадь ворот — это самое правильное название этого участка поля. Не вратарская, а именно площадь ворот. Значит, ни в площади ворот, ни в штрафной площади вратарь не обладает какими-то преимуществами. За исключением только того, что здесь он может играть в мяч руками, его нельзя атаковать, если он владеет мячом и нельзя мешать ему выпустить мяч из рук. Все. В остальном он приравнивается к обычному игроку. И для площади ворот, и для штрафной площади эти условия одинаковы. До тех пор пока мяч не находится под контролем вратаря, а это может быть и тогда, когда мяч лежит у него на ладони, или он бьет мячом о землю, до этого момента с ним можно взаимодействовать как с обычным футболистом. Как только мяч у него — его нельзя трогать, нельзя атаковать, — сказал Кузьмин.
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Специалист департамента судейства АБФФ: «Гол Савицкого в ворота «Шахтера» в Кубке судья засчитал правильно»
Специалист департамента судейства и инспектирования АБФФ Владимир Кузьмин рассказал, что гол Павла Савицкого в кубковом матче против «Шахтера» судья засчитал...
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