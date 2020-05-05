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Андрей Мезин: «Нужно заслужить право попасть в «Динамо». А кто из наших белорусов этого заслужил – Толопило, Осипков, Карнаухов? И чем же они заслужили?»

05.05.2020 15:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Тренер вратарей минского «Динамо» Андрей Мезин поделился мнением о молодых белорусских голкиперах.

«Сейчас в «Динамо» есть легионеры, есть молодые белорусские вратари. Да, нашим парням не хватает игровой практики. Но если давать практику белорусу просто для развития, вы же понимаете, никакого результата в КХЛ клуб не добьется. В прошлом сезоне тренеры давали шанс всем, но, по большому счету, никто им не воспользовался. О чем мы тогда говорим? Более того, я скажу, что сейчас в Беларуси открыта позиция первого номера, нет у нас откровенного лидера среди вратарей. У всех вратарей – и молодых, и более возрастных – есть шанс им стать. Вот только я не понимаю, почему никто из голкиперов не хочет им воспользоваться.

Еще один момент. Нужно заслужить право попасть в «Динамо». А кто из наших белорусов этого заслужил? Толопило, Осипков, Карнаухов, которые были в клубе в прошлом сезоне? И чем же они заслужили, что они сделали для того, чтобы играть за «Динамо»? Возьмем Осипкова. Он что, до подписания контракта с «зубрами» был лучшим в чемпионате Беларуси, выступая за «Динамо-Молодечно» и «Юность»? Нет. Толопило? Так посмотрите, где он раньше играл («Беларусь U20» – Tribuna.com). Миша Карнаухов уже лет пять в «Динамо». Ему нужно играть. Миша – хороший парень, работящий, но мне кажется, что у него все-таки проблемы в голове. Карнаухов выглядит неплохо, хорошо обучен и физически, и тактически, находится в неплохой форме, но все равно не умеет выигрывать. В прошлом сезоне в шести матчах в КХЛ он вышел со старта – ни одной победы. Более того, в чемпионате Беларуси победил лишь однажды. Скажите, как мы можем тогда его выпускать за «Динамо» в КХЛ, если он не может стать лучшим в чемпионате Беларуси?

Большая проблема в белорусском хоккее состоит в том, что у нас игроки сразу из молодежки перепрыгивают в «Динамо». Мол, посмотрите, неплохой перспективный 18-летний вратарь – надо взять в «Динамо». В итоге парень все важные этапы развития карьеры пропускает. Право попасть в состав «зубров», повторюсь, нужно заслужить. Если ты все-таки попал туда и тебе представилась возможность, бери ее, покажи себя, – сказал Мезин.

У Карнаухова проблема в голове, Осипков недостаточно атлетичен, Толопило нужно быть профессиональнее. Мезин – о вратарях «Динамо»

 
 
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