Андрей Мезин: «Кульбаков напросился, чтобы якобы просто потренироваться с «Динамо». Лично ему в первый же день сказал: «Тебе нечего здесь делать. Тебе нужно развиваться»

Источник материала: Tribuna.com

Тренер вратарей поделился мнением о голкипере .

– Если эти игроки, по большому счету, не заслуживают приглашения в «Динамо», зачем клуб их приглашает?

– А кого тогда взять? Во-первых, я не подписываю хоккеистов, и сейчас просто рассуждаю. Когда пришел в «Динамо», пул голкиперов уже был определен. Единственное, летом Иван Кульбаков напросился, чтобы якобы просто потренироваться с командой. Но потом, как оказалось, он приезжал, чтобы остаться в «Динамо». Хотя лично я ему в первый же день сказал: «Тебе нечего здесь делать. Тебе нужно развиваться, а для этого необходимо уезжать и играть как можно больше. Например, в России.

В «Динамо» ты не будешь много играть, сразу остановишься в своем развитии, ты застрянешь, перестанешь двигаться вперед». За свою карьеру Кульбаков получал много шансов, но при этом не раз в прессе отмечал, что в «Динамо» белорусским вратарям не доверяют, не дают играть. Так давайте взглянем на Ваню. На том же чемпионате мира-2018, когда главным тренером был Дэйв Льюис, а я входил в тренерский штаб, мы доверили место в воротах Кульбакову. Вратарь свой шанс что, использовал? Две игры – шесть пропущенных шайб. Льюис свою работу потерял. А Кульбаков, к сожалению, этого не помнит. Чем он заслужил быть в «Динамо»?

Хорошо, на предсезонке ему дали несколько игр, чтобы проявить себя. Вратарь в них не феерил, тренеров не впечатлил. Потом Кульбаков поехал в Россию, в «Нефтяник» из . Да, не затерялся, но и лучшим не стал, выступая на уровне ВХЛ. Почему он тогда может стать основным в команде ? Пускай проходит свою дорогу и заслуживает приглашения, – сказал Мезин.