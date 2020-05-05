ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лисакович, Горбачик и еще 9 игроков попали в команду недели по итогам седьмого тура

05.05.2020 18:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

АБФФ опубликовала команду недели по итогам седьмого тура.

В 11 лучших попали:

– вратарь – Павел Павлюченко (Динамо Брест);

– защитники – Никола Антич (Шахтер), Артем Шкурдюк (Энергетик-БГУ), Роман Юзепчук (Динамо Брест);

– полузащитники – Дмитрий Подстрелов (Шахтер), Драман Салу (Слуцк), Никита Капленко (Торпедо-БелАЗ), Игорь Стасевич (БАТЭ);

– нападающие – Максим Слюсар (Славия), Валерий Горбачик (Торпедо-БелАЗ), Виталий Лисакович (Шахтер»).

Лисакович, Горбачик и еще 9 игроков попали в команду недели по итогам седьмого тура

Такого еще не было! Маржа 0% и лучшие коэффициенты на чемпионат Беларуси

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
АБФФ опубликовала команду недели по итогам седьмого тура.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Андрей Мезин: «Кульбаков напросился, чтобы якобы просто потренироваться с «Динамо». Лично ему в первый же день сказал: «Тебе нечего здесь делать. Тебе нужно развиваться»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

04.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
05.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика