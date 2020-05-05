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Лисакович, Горбачик и еще 9 игроков попали в команду недели по итогам седьмого тура
05.05.2020 18:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
АБФФ опубликовала команду недели по итогам седьмого тура.
В 11 лучших попали:
– вратарь – Павел Павлюченко (
– защитники – Никола Антич (
– полузащитники – Дмитрий Подстрелов (Шахтер), Драман Салу (Слуцк), Никита Капленко (Торпедо-БелАЗ), Игорь Стасевич (
– нападающие – Максим Слюсар (
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