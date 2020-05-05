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Губерниев о Домрачевой и Скардино: «Будем говорить честно, не люблю это слово, но это продукты российской системы»
05.05.2020 19:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Российский комментатор
О футбольной высшей лиге
С осторожностью каждый раз смотрю чемпионат Беларуси. Хочу сказать, что мужик с гармонью – самое яркое впечатление. Если бы он все время так играл на трибуне, а его показывали, было бы больше счастья. А футболисты могут дома потренироваться.
О биатлонной сборной
С большим уважением отношусь к тренеру Андрею Падину. Считаю, что для белорусов приход Андрея и Юрия Преображенцева – это большой плюс. Я жду прорыва.
Конечно, после
Нужно все-таки воспитывать своих, а это очень не быстрый процесс. Но благодарен Беларуси, что протянула руку сестрам Кручинкиным. Потенциал Лены фантастический. Беларусь способна этот бриллиант довести до серьезного ума.
Потенциал Антона Смольского очень неплохой. Пропал немножко Роман Елетнов. Конечно, свой уровень нужно показывать
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Губерниев о Домрачевой и Скардино: «Будем говорить честно, не люблю это слово, но это продукты российской системы»
Российский комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о перспективах сборной Беларуси.
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