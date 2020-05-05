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Агент Андрея Костицына: «Нет ясности, продолжит ли «Динамо» выступать в КХЛ. Мы даже суммы контракта не обсуждали»
05.05.2020 20:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Агент Андрея Костицына Александр Черных рассказал
«Является ли финансовая сторона причиной ухода Андрея? Дело в том, что сейчас нет ясности, продолжит ли «Динамо» выступать в Континентальной хоккейной лиге. Вы же видели, что клуб не сделал квалификационные предложения молодым игрокам. Так что мы даже суммы контракта не обсуждали», – сказал Черных.
Он также заявил, что сейчас Костицын-старший ведет переговоры с другими клубами
Напомним, что сегодня «Динамо» объявило о расставании со своим капитаном. Генеральный директор клуба Дмитрий Басков отметил, что Андрей Костицын был готов остаться в команде, но из-за финансовых трудностей клуб не может обсуждать с хоккеистом новый контракт и давать игроку гарантии.
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Агент Андрея Костицына: «Нет ясности, продолжит ли «Динамо» выступать в КХЛ. Мы даже суммы контракта не обсуждали»
Агент Андрея Костицына Александр Черных рассказал SPORT.TUT.BY о расставании его клиента с минским «Динамо».
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