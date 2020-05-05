Уткин о лучших тренерах мира: «Не считаю Фергюсона великим, а футбол Гвардиолы не романтичен»

Источник материала: Tribuna.com

Журналист Василий Уткин поделился мыслями о лучших тренерах в истории футбола.

«Кого мы вообще считаем великим тренером? Вот боюсь, что в этом вопросе невозможно всем сойтись в одной точке. Посмотрите на десятку FourFourTwo. В ней три британских тренера. Ну разве это не связано с тем, что журнал английский? И я имею в виду вовсе не патриотизм, я имею в виду то, что в разных странах – особенно в странах великой, большой, многолетней футбольной культуры – складывалось свое представление о величии тренеров.

Вот я не считаю сэр Алекса Фергюсона великим тренером вообще. Я считаю его тренером выдающимся во всех отношениях, но вы уже знаете, что к слову «великий» я отношусь очень и очень требовательно. Почему я не считаю сэр Алекса великим тренером? Объясню вам. Наверное, первое, что придет вам в голову, – это потому, что сэр Алекс работал все время только в одной команде. Во-первых, это не так. Он работал еще и в «Абердине» – и шотландский «Абердин» больше никогда не показывал того, что показывал при сэре Алексе. Но дело, в принципе, не в этом. Вот этот критерий того, что нужно поработать в разных местах, он в принципе очень выморочный. Ну неужели вы не понимаете, что, работая все время в одном клубе, сэр Алекс Фергюсон сделал в этом клубе множество разных команд.

Важно другое: в разных странах есть разные стереотипы о том, кем является тренер. И в Англии, конечно, это тренер-менеджер, тренер-отец. Заметьте, что ко всем тренерам – и к Фергюсону, и к Шенкли, и к Басби – это применимо. Данный английский критерий совершенно не выделяет другое очень важное качество тренера.

На мой взгляд, по-настоящему великий тренер не может существовать как бы вне величия концепции. У тренера обязательно должен быть конкретно свой взгляд на футбольную игру. Он тоже может меняться, но великий тренер, в моем понимании, обязательно должен принести в мир некую новую идею. Михелс отвечает этому требованию, сэр Алекс Фергюсон – нет.

Это не означает, что я обязательно прав или вы обязательно правы в том, допустим, кого выбирать из этих двух символических фигур. Это просто означает, что на фигуру тренера могут быть разные взгляды. В этом смысле я хочу вас поздравить: мы живем в эпоху тренера, который, безусловно, велик, который останется в истории. Это Пеп Гвардиола .

Он, безусловно, меняет футбол. Мы часто говорим о романтическом и прагматическом футболе, но это большое преувеличение. Вот футбол Гвардиолы нисколько не романтичен, он дико прагматичен. Он наблюдает за тем, как соперник умирает от жажды. Он его не мечом и щитом побеждает, а забирает мяч – и соперник вообще ничего не может сделать. Это медленная унизительная смерть от невозможности противодействия. В чем же тут романтика?

Если бы я руководствовался чисто британскими критериями, я бы добавил Джока Стейна , который умер в раздевалке после того, как сборная Шотландии под его руководством пробилась на чемпионат мира 1986 года. Кстати, благодаря этому прискорбному событию мы увидели сэра Алекса Фергюсона во главе национальной сборной, пусть и на протяжении одного турнира.

Джок Стейн велик победой «Селтика» в Кубке чемпионов. Это одна из последних побед старой эпохи, а еще Стейн выразился в том смысле, что добился успеха с командой, все игроки которой выросли в Глазго или окрестностях. Этот принцип, что круто добиться успеха со своими воспитанниками, с местными, он остается для многих очень важным до сих пор.

Я бы, честно, не включил в десятку Билла Шенкли . Из уже названных тренеров без него обойтись проще всего. Басби – уникальный пример, который невозможно не ценить. Это не совсем тренерский пример – его команда погибла, но он собрал новую и снова смог сделать ее лучшей в мире, довел до уровня, до которого не довел первую, – а скорее личностный, но Басби здесь на своем месте.

Не хочу быть очень навязчивым с этим мороком, что у тренера обязательно должна быть своя новая концепция. Да, это очень круто, это самое важное, без этого невозможно возглавлять подобный список. Но тренеры бывают разные. Есть имя сегодня полузабытое, но это типаж тренера, который может работать практически на любом месте, делает команду из подручных средств. Это Эрнст Хаппель – девятый в списке. Он первым в истории выиграл Кубок чемпионов с двумя разными командами.

Место Лобановского не подлежит никакому сомнению. Он, наверное, главный тренер из Восточного блока в истории. С одной стороны, он впитал новые идеи – он ученик Маслова, он был тотален, а отчасти и тоталитарен в том, что касается проведения в жизнь определенной концепции игры. Но вместе с тем он всегда был очень критичен к себе. Он, придя в киевское «Динамо» , захотел, чтобы вместе с ним должность главного тренера занимал его соратник Базилевич – вот насколько Лобановский ценил чужое мнение.

Вместе с тем он был человеком своего времени, и его работа и успехи неотделимы от реалий Советского Союза. Сравнивая Лобановского с Бесковым (это фигура хаппелевского толка), часто говорили, что Бескову, чтобы собрать сильную команду, хватит посмотреть 30 человек, а Лобановскому надо обязательно 300. Это было бы просто невозможно сделать сейчас – пригласить любого. А у Лобановского в Советском союзе такие возможности были. Это не принижает его тренерскую личность, а лишь говорит о том, что он стал первым и непререкаемым – и теперь уже навсегда – в обществе, которое эти возможности давало. Но он абсолютно великий тренер.

Аригго Сакки здесь, безусловно, на своем месте. Я не буду оспаривать – шестой он, третий или восьмой – это просто несущественно. Сакки придумал прессинг в современном понимании этого слова в «Милане» и перевернул тем самым сознание большого количества людей в футбольном мире. Он великий тренер и придумал способ игры, который годится и для бедной команды без звезд.

Сам принцип Сакки – создание максимальной плотности, максимального сопротивления сопернику на ограниченном участке поля – применим как в команде, претендующей на первое место, так и в команде, претендующей на место в десятке. Эта идея стала венцом той эпохи – до ЧМ-1994, – когда говорили о смерти футбола от безголевой засухи, тогда оборона ставилась выше атаки.

Назову тех, кого мне не хватило в этой десятке. Во-первых, Мишель Идальго . Он со своей сборной Франции символизирует такое явление, как определяющая роль полузащиты в игре команды. В этом смысле он велик.

Там еще нет изобретателя катеначчо. Есть Эленио Эррера – великий тренер, но идея Эрреры уже отталкивалась от сущности катеначчо, а кто ее сформулировал первым? Вообще, Христос, если вы не знаете. Итальянский специалист, который первым это сформулировал, сказал, что идея этой игры пришла ему в голову, когда он смотрел на то, как ловят рыбу в море – крупной и мелкой сетью. Но катеначчо, с которым добились побед, – это, думаю, Нерео Рокко и его «Милан».

То, что в десятке нет ни одного южноамериканского тренера – это большое упущение. Эленио Эррера – аргентинец, я помню, но он европейский тренер по своим достижениям. В Южной Америке не было футбола все это время? Вот бразилец Теле Сантана точно должен быть в этой десятке. Он представлял Бразилию на двух чемпионатах мира. Это он придумал понятие Joga bonito («играй красиво») и превыше всего ставил красоту.

В отношении самого великого тренера я не буду оригинален. Считаю, что Ринус Михелс действительно величайший тренер всех времен. Да, его нельзя в полной мере считать изобретателем тотального футбола, но мы и не вопрос об изобретении тотального футбола разбирали. Он его роскошно представил и сделал достоянием всех на самом высоком уровне. Он очень долго работал – это вообще черта голландских тренеров. Величие Михелса самое неоспоримое, оно поддается изучению. Почему же британцы считают величайшим Фергюсона? Потому что у них критерии иные», – заявил Уткин.

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