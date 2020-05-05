|
Андрей Степанов: «Динамо» спустило в фарм? Я не ожидал такого. В профессиональном спорте всегда надо искать козла отпущения»
05.05.2020 22:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский нападающий
«Мне никогда не было стыдно за свою игру, за свою самоотдачу. Меня спустили в фарм? Я не ожидал такого. Я всегда выкладывался, работал. Это был удар. Но в профессиональном спорте всегда надо искать козла отпущения. Все время такое со мной происходит.
Не знаю почему, но всегда наказывают только меня. Год назад нас с Казионовым выставили на драфт отказов. Сейчас козлом отпущения оказался я. Взял на себя ответственность за все неудачные матчи. Так во всех клубах.
С Вудкрофтом по этому поводу я не разговаривал, мне просто объявили решение. У меня со всем хорошие отношения, я просто делаю свою работу. Крэйг сам звал меня в команду перед началом сезона», – сказал
Напомним, в прошлом сезоне Степанов набрал 7 (4+3) очков в 24 матчах в составе минского
Такого еще не было! Маржа 0% и лучшие коэффициенты на чемпионат Беларуси
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Андрей Степанов: «Динамо» спустило в фарм? Я не ожидал такого. В профессиональном спорте всегда надо искать козла отпущения»
Белорусский нападающий Андрей Степанов рассказал о том, как минское «Динамо» отправило его в фарм-клуб в прошлом сезоне, сообщает «Прессбол».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)