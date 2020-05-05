Андрей Степанов: «Динамо» спустило в фарм? Я не ожидал такого. В профессиональном спорте всегда надо искать козла отпущения»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский нападающий рассказал о том, как минское «Динамо» отправило его в фарм-клуб в прошлом сезоне, сообщает « Прессбол ».

«Мне никогда не было стыдно за свою игру, за свою самоотдачу. Меня спустили в фарм? Я не ожидал такого. Я всегда выкладывался, работал. Это был удар. Но в профессиональном спорте всегда надо искать козла отпущения. Все время такое со мной происходит.

Не знаю почему, но всегда наказывают только меня. Год назад нас с Казионовым выставили на драфт отказов. Сейчас козлом отпущения оказался я. Взял на себя ответственность за все неудачные матчи. Так во всех клубах.

С Вудкрофтом по этому поводу я не разговаривал, мне просто объявили решение. У меня со всем хорошие отношения, я просто делаю свою работу. Крэйг сам звал меня в команду перед началом сезона», – сказал Степанов в прямом эфире в инстаграме Fan Zone.

Напомним, в прошлом сезоне Степанов набрал 7 (4+3) очков в 24 матчах в составе минского при показателе полезности «-8». Подробную статистику 34-летнего хоккеиста смотрите здесь .

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