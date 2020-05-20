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Российский нападающий Виктор Пластинин пополнил ряды гродненского "Немана"

20.05.2020 19:39 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Об этом сообщает пресс-служба клуба. Контракт с форвардом рассчитан на один год. В прошедшем сезоне Виктор выступал за тверское "Динамо" в ВХЛ, где в 45 матчах отметился 18 результативными баллами.

 
 
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Об этом сообщает пресс-служба клуба. Контракт с форвардом рассчитан на один год. В прошедшем сезоне Виктор выступал за тверское "Динамо" в ВХЛ, где в 45 матчах...
 
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