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В Минске продолжается строительство теннисного комплекса площадью 15 тыс квадратных метров. В нем будет 9 кортов

23.05.2020 11:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В Минске по ул. Жудро строится теннисный центр комплекса площадью 15 тысяч квадратных метров. Как сообщает «СБ-Беларусь сегодня», объект не имеет аналогов в Беларуси и соседних странах.

По плану он зеркально разделен на две части: хардовую и грунтовую. Каждая включает в себя по четыре корта. Плюс еще один, который является универсальным игровым залом. Каждый корт, по словам Кагана, соответствует самым последним требованиям.

Проектирование комплекса началось в 2013 году, но изначальную идею пришлось изменить, отказавшись от третьего этажа. Центр планируется запустить в эксплуатацию в начала 2021 года.

По словам директора Городского центра олимпийского резерва Семена Кагана, в Беларуси было возведено немало кортов, не было ни одного крытого грунтового.

«Мы заказали покрытие Conipur Pro Clay, которое намного удобнее в эксплуатации по сравнению с теми, что сегодня применяются в Беларуси. На таком покрытии проводятся все крупные грунтовые турниры. Поначалу такие площадки, конечно, дороже, но очень быстро окупаются в ходе эксплуатации. В итоге же комплекс окажется значительно дешевле, чем похожий центр «Аква‑Минск». При этом из соседних с нами стран аналогичные корты есть только в Прибалтике, но и там они открытые. После введения в строй минский комплекс станет уникальным в этом регионе! Благо поддержка городских властей позволяет не выбиваться из планов.

После введения нового комплекса в строй здесь можно будет проводить достаточно крупные турниры с призовым фондом порядка 50-100 тысяч долларов: размеры и высота потолка позволяют. Да, стационарные трибуны небольшие – менее тысячи мест, но для крупных событий предполагается установка разборных конструкций. К тому же мы учли все требования для организации качественной телевизионной трансляции, оборудуем удобные места для фотографов и журналистов, комментаторские позиции.

Да, матчи уровня Мировой группы Кубка Дэвиса или Кубка Федерации, для которых требуются трибуны минимум на 4 тысячи зрителей, здесь провести не получится, но для них в городе есть подходящие комплексы: «Минск‑Арена», «Чижовка‑Арена»… Строить огромные трибуны, чтобы большую часть времени они пустовали, нерационально. Зато здесь будет все необходимое для работы: качественные корты, три медико‑восстановительных центра, удобные комнаты и раздевалки, кафе, магазин спортивных товаров…» – сказал Каган.

По словам специалиста, комплекс может и должен себя окупать: интерес к подобного рода инфраструктуре есть не только в Беларуси, но и в соседних странах.

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Теги: Минск
 
 
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