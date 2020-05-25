Итоги матча БАТЭ - Динамо Брест

Источник материала: 21.by

До финала Кубка Беларуси 2020 добрались две команды: БАТЭ и Динамо Брест. Последняя встреча двух лидеров в финале состоялась в сезоне 2017/2018, когда Динамо вырвал победу при счете 3:2. А вот меньше недели назад они выяснили, кто сильнее, в матче Чемпионата Беларуси.

Несмотря на короткий отдых между матчами, обе команды постарались представить лучшие составы. Обе команды играли аккуратно, изредка создавая моменты. Большинство ударов было нанесено с дальней дистанции, в том числе со штрафных ударов. Команды попеременно брали инициативу в свои руки и шли в атаку.

Нередко доходило до удобных навесов и пасов в штрафную площадь, однако защита и вратари особенно быстро накрывали мяч, не подпуская к нему игроков соперника. Стандартов было особенно много Нойок даже упустил отличный шанс. Но итог встречи разрешился именно благодаря штрафному удару.

БАТЭ, создал больше моментов и лучше показал себя в атаке. В отличие от футболистов из Бреста, игроки Борисовского БАТЭ, не тянули время до серии пенальти, стараясь забить гол. В ответ динамовцы смогли навязать борьбу своему оппоненту, однако так и не сумел реализовать созданные моменты.

БАТЭ одержал победу, забив мяч в добавленное время в экстра-тайме. Гол забил центральный защитник Захар Волков. Это долгожданная победа для одной из самых известных команд Беларуси, которой в прошлом сезоне пришлось обойтись без чемпионства в лиге.

У «Динамо Брест» возникли проблемы

Сейчас у чемпиона прошедшего сезона продолжается черная полоса. После того, как они наконец-то одержали победу в 2019 году, игра команды серьезно изменилась. Последние три матча были проиграны, и в сумме было пропущено 6 мячей. Это совсем не то, что хотели видеть болельщики отставание от БАТЭ уже сейчас составляет 9 очков.

В Беларуси уже ходят слухи об увольнении главного тренера Сергея Ковальчука. А вот ветеран «Динамо» Артем Милевский все еще надеется получить шанс и выиграть трофей. Несмотря на то, что рефери не назначил пенальти при падении Милевского в штрафной, а его активные действия в нападении не привели к голу, только травма помешала ему доиграть матч до конца.

Несмотря на то, что матч затянулся до двух экстратаймов, обе команды показали красивый и динамичный футбол, порадовав многочисленных болельщиков.

Источник: check-live.net