Дмитрий Знахаренко: «Ожидания от следующего сезона? Минимум выйти в плей-офф»

Источник материала: Tribuna.com

Защитник минского Дмитрий Знахаренко поделился ожиданиями от предстоящего сезона.

– Какие у тебя ожидания от следующего сезона?

– Всегда самые положительные ожидания. Минимум выйти в плей-офф, а там будет выйти. Ожидания абсолютно противоположные прошедшему сезону.

– Ты своей работой в минувшем сезоне доволен или нет? Именно работой, не статистикой.

– Думаю, что да. Это, наверное, был мой лучший сезон по качеству игры. В этом сезоне я сам чувствую, что вырос. Поэтому могу в актив его себе занести.

– Были ли предложения от клубов за твои пять лет в «Динамо»? И были ли в межсезонье?

– Насколько я знаю, до этого года не было. В прошлом году по каким-то слухам доходило, что интересовался, но не знаю, правда или нет. В этом году агент работает, я в это не лезу. Пока что он мне ничего не говорил, – сказал Знахаренко.

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