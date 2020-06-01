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Дмитрий Знахаренко: «Ожидания от следующего сезона? Минимум выйти в плей-офф»
01.06.2020 09:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Защитник минского
– Какие у тебя ожидания от следующего сезона?
– Всегда самые положительные ожидания. Минимум выйти в плей-офф, а там будет выйти. Ожидания абсолютно противоположные прошедшему сезону.
– Ты своей работой в минувшем сезоне доволен или нет? Именно работой, не статистикой.
– Думаю, что да. Это, наверное, был мой лучший сезон по качеству игры. В этом сезоне я сам чувствую, что вырос. Поэтому могу в актив его себе занести.
– Были ли предложения от клубов
– Насколько я знаю, до этого года не было. В прошлом году по каким-то слухам доходило, что
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Защитник минского «Динамо» Дмитрий Знахаренко поделился ожиданиями от предстоящего сезона.
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