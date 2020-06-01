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Дмитрий Знахаренко: «Ожидания от следующего сезона? Минимум выйти в плей-офф»

01.06.2020 09:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Защитник минского «Динамо» Дмитрий Знахаренко поделился ожиданиями от предстоящего сезона.

– Какие у тебя ожидания от следующего сезона?

– Всегда самые положительные ожидания. Минимум выйти в плей-офф, а там будет выйти. Ожидания абсолютно противоположные прошедшему сезону.

– Ты своей работой в минувшем сезоне доволен или нет? Именно работой, не статистикой.

– Думаю, что да. Это, наверное, был мой лучший сезон по качеству игры. В этом сезоне я сам чувствую, что вырос. Поэтому могу в актив его себе занести.

– Были ли предложения от клубов КХЛ за твои пять лет в «Динамо»? И были ли в межсезонье?

– Насколько я знаю, до этого года не было. В прошлом году по каким-то слухам доходило, что «Спартак» интересовался, но не знаю, правда или нет. В этом году агент работает, я в это не лезу. Пока что он мне ничего не говорил, – сказал Знахаренко.

Дмитрий Басков: «В ближайшее время начнется процесс подписания контрактов с Дроздовым и Знахаренко. Также находимся в переговорах со Спунером»

 
 
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Защитник минского «Динамо» Дмитрий Знахаренко поделился ожиданиями от предстоящего сезона.
 
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