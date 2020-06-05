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«Ливерпуль» предлагал Вернеру ту же зарплату, что и «Челси», но выбыл из борьбы, так как «Лейпциг» отказался сделать скидку
05.06.2020 08:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Стало известно, почему
Мерсисайдцы предлагали немцу ту же зарплату, что и лондонский клуб (10 млн евро в год), и попросили
«Челси» же готов заплатить за Вернера отступные полностью. Сообщалось, что до 15 июня эта сумма
Статистику нападающего можно найти
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«Ливерпуль» предлагал Вернеру ту же зарплату, что и «Челси», но выбыл из борьбы, так как «Лейпциг» отказался сделать скидку
Стало известно, почему «Ливерпуль» выбыл из борьбы за форварда «РБ Лейпциг» Тимо Вернера, который близок к переходу в «Челси».Мерсисайдцы предлагали немцу ту же...
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