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«Ливерпуль» предлагал Вернеру ту же зарплату, что и «Челси», но выбыл из борьбы, так как «Лейпциг» отказался сделать скидку

05.06.2020 08:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Стало известно, почему «Ливерпуль» выбыл из борьбы за форварда «РБ Лейпциг» Тимо Вернера, который близок к переходу в «Челси».

Мерсисайдцы предлагали немцу ту же зарплату, что и лондонский клуб (10 млн евро в год), и попросили «РБ Лейпциг» сделать скидку на трансфер, но клуб Бундеслиги отказался, утверждает журналист Николо Скира.

«Челси» же готов заплатить за Вернера отступные полностью. Сообщалось, что до 15 июня эта сумма составляет 55 млн евро.

Статистику нападающего можно найти здесь.

 
 
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Стало известно, почему «Ливерпуль» выбыл из борьбы за форварда «РБ Лейпциг» Тимо Вернера, который близок к переходу в «Челси».Мерсисайдцы предлагали немцу ту же...
 
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