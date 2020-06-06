Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Футбол. Чемпионат Беларуси. Первая победа "Смолевичей" в сезоне Антирекордная серия в истории клуба прервана. "Смолевичи" после 18 встреч без побед не оставляют шансов "Городее" - 4:1 на борисовском городском стадионе. Эта...

Антирекордная серия в истории клуба прервана. "Смолевичи" после 18 встреч без побед не оставляют шансов "Городее" - 4:1 на борисовском городском стадионе. Эта виктория соответственно первая в текущем сезоне. После 12 туров "Смолевичи" набрали 7 очков, но имеют игру в запасе - встреча с "Минском" была перенесена. По мнению наставника, в предыдущих турах клуб мог заработать и больше баллов.