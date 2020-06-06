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Футбол. Чемпионат Беларуси. Первая победа "Смолевичей" в сезоне

06.06.2020 13:04 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Антирекордная серия в истории клуба прервана. "Смолевичи" после 18 встреч без побед не оставляют шансов "Городее" - 4:1  на борисовском городском стадионе. Эта виктория соответственно первая в текущем сезоне. После 12 туров "Смолевичи" набрали 7 очков, но имеют игру в запасе - встреча с "Минском" была перенесена. По мнению наставника, в предыдущих турах клуб мог заработать и больше баллов. 

 
 
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Антирекордная серия в истории клуба прервана. "Смолевичи" после 18 встреч без побед не оставляют шансов "Городее" - 4:1  на борисовском городском стадионе. Эта...
 
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