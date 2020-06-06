ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Анатолий Байдачный: «Вернидуб говорил, что Лисаковичу лучше не ехать в Россию? А что он еще может сказать? Вернидуб – украинец. Человек, ненавидящий Россию»

06.06.2020 14:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Футбольный тренер Анатолий Байдачный поделился мнением о форварде «Шахтера» Виталии Лисаковиче,

«Честно скажу: сейчас несколько далек от всего этого. А куда его приглашают? Новость, что им интересуются ЦСКА и «Урал»? Это слух или конкретное предложение? Если первое, зачем вообще обсуждать? Когда агенты начинают продавать игрока, знаете, сколько слухов появляется… Доходит до мадридского «Реала».

Вернидуб говорил, что в Россию лучше не ехать? А что он еще может сказать? Вернидуб – украинец. Человек, ненавидящий Россию. Естественно, он посоветует ехать куда угодно, только не в Россию. У него критическое мнение.

В последнее время у белорусов не получается в РПЛ. Да и в целом их мало. Поймите, уровень наших футболистов низкий, поэтому ни один тренер, ни одна команда себе не враг. Футболиста берут для того, чтобы он играл, а не сидел. Когда в стране были игроки хорошего качества, они играли в России.

Лисакович действительно выделяется на фоне нашего чемпионата. Тем не менее в любом чемпионате [чтобы выделяться] нужно уметь играть в футбол, никуда не денешься. Если у него есть хорошее предложение чтобы дальше совершенствовать мастерство, нужно соглашаться. В конце концов денег заработает, потому что век футболиста короткий. Потом никто тебя кормить не будет», – сказал Байдачный.

Ранее сообщалось о том, что «Урал» заинтересован в переходе Лисаковича. Позже эта информация была опровергнута. Также сообщалось об интересе к футболисту со стороны московского ЦСКА.

Николай Ходасевич: «Лисаковичу в этом году никуда не надо уезжать. Особенно летом»

Вернидуб о будущем Лисаковича: «Россия рядом. Там большие деньги. Думаю, это может сыграть злую шутку»

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Футбольный тренер Анатолий Байдачный поделился мнением о форварде «Шахтера» Виталии Лисаковиче, «Честно скажу: сейчас несколько далек от всего этого.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Барбашынскi пра словы Махневай: «Чалавек тут нарадзіўся, жыве – і кажа, што беларуская мова ня мае будучыні. Ну гэта абсурд! Хоць бы крыху думала»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

05.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
06.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Радзiма

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика