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Анатолий Байдачный: «Вернидуб говорил, что Лисаковичу лучше не ехать в Россию? А что он еще может сказать? Вернидуб – украинец. Человек, ненавидящий Россию»
06.06.2020 14:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Футбольный тренер
«Честно скажу: сейчас несколько далек от всего этого. А куда его приглашают? Новость, что им интересуются
Вернидуб
В последнее время у белорусов не получается в
Лисакович действительно выделяется на фоне нашего чемпионата. Тем не менее в любом чемпионате [чтобы выделяться] нужно уметь играть в футбол, никуда не денешься. Если у него есть хорошее предложение чтобы дальше совершенствовать мастерство, нужно соглашаться. В конце концов денег заработает, потому что век футболиста короткий. Потом никто тебя кормить не будет», – сказал Байдачный.
Ранее сообщалось о том, что
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Анатолий Байдачный: «Вернидуб говорил, что Лисаковичу лучше не ехать в Россию? А что он еще может сказать? Вернидуб – украинец. Человек, ненавидящий Россию»
Футбольный тренер Анатолий Байдачный поделился мнением о форварде «Шахтера» Виталии Лисаковиче, «Честно скажу: сейчас несколько далек от всего этого.
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