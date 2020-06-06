Анатолий Байдачный: «Вернидуб говорил, что Лисаковичу лучше не ехать в Россию? А что он еще может сказать? Вернидуб – украинец. Человек, ненавидящий Россию»

Источник материала: Tribuna.com

Футбольный тренер поделился мнением о форварде ,

«Честно скажу: сейчас несколько далек от всего этого. А куда его приглашают? Новость, что им интересуются и «Урал»? Это слух или конкретное предложение? Если первое, зачем вообще обсуждать? Когда агенты начинают продавать игрока, знаете, сколько слухов появляется… Доходит до мадридского .

Вернидуб говорил , что в Россию лучше не ехать? А что он еще может сказать? Вернидуб – украинец. Человек, ненавидящий Россию. Естественно, он посоветует ехать куда угодно, только не в Россию. У него критическое мнение.

В последнее время у белорусов не получается в . Да и в целом их мало. Поймите, уровень наших футболистов низкий, поэтому ни один тренер, ни одна команда себе не враг. Футболиста берут для того, чтобы он играл, а не сидел. Когда в стране были игроки хорошего качества, они играли в России.

Лисакович действительно выделяется на фоне нашего чемпионата. Тем не менее в любом чемпионате [чтобы выделяться] нужно уметь играть в футбол, никуда не денешься. Если у него есть хорошее предложение чтобы дальше совершенствовать мастерство, нужно соглашаться. В конце концов денег заработает, потому что век футболиста короткий. Потом никто тебя кормить не будет», – сказал Байдачный.

Ранее сообщалось о том, что заинтересован в переходе Лисаковича. Позже эта информация была опровергнута . Также сообщалось об интересе к футболисту со стороны московского ЦСКА.

Николай Ходасевич: «Лисаковичу в этом году никуда не надо уезжать. Особенно летом»