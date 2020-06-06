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Чемпионат Германии. «Бавария» в гостях у «Байера», «Боруссия» Дортмунд против «Герты»
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Источник материала:
Tribuna.com
В 30-м туре Бундеслиги «РБ Лейпциг» играет с «Падерборном», «Бавария» проводит выездной матч с «Байером», а «Боруссия» Дортмунд будет противостоять «Герте».
В воскресенье «Вердер» примет «Вольфсбург», а «Шальке» сыграет с «Унионом» в гостях.
Чемпионат Германии
30-й тур
- Дата проведения
-
5 июня, 21.30, «Шварцвальд-Штадион»
- Гол:
-
1:0 –
58 Петерсен.
Фрайбург –
Шволов, Кюблер (Шмид, 58), Линхарт, Хайнц, Гюнтер, Кох, Хефлер, Шаллаи (Петерсен, 57), Грифо (Квон Чхан Хун, 88), Хелер (Франтц, 88), Вальдшмидт (Хаберер, 83).
Боруссия М –
Зоммер, Лайнер, Гинтер, Эльведи (Траоре, 82), Бенсебайни, Хофманн (Бенеш, 81), Нойхаус, Херрманн (Вендт, 72), Штиндль (Раффаэл, 82), Тюрам, Плеа.
- Предупреждения:
-
Вальдшмидт
(16), Плеа
(22), Кюблер
(26), Кох
(40), Лайнер
(45), Хефлер
(85).
- Удаление:
-
Плеа
(67).
- Дата проведения
-
6 июня, 16.30, «Ред Булл Арена Лейпциг»
- Гол:
-
1:0 –
27 Шик.
РБ Лейпциг –
Гулачи, Анхелиньо, Клостерманн, Упамекано, Мукиеле, Кампль, Адамс, Ольмо, Нкунку, Шик (Хальстенберг, 46), Вернер.
Падерборн –
Цингерле, Штродик, Янс, Коллинз, Хюнемайер, Василиадис, Антви-Аджей, Гьясула, Прегер, Мамба, Србены.
- Предупреждения:
-
Упамекано
(16), Гьясула
(21), Хюнемайер
(28), Мамба
(43).
- Удаление:
-
Упамекано
(43).
- Дата проведения
-
6 июня, 16.30, «БайАрена»
- Голы:
-
1:0 –
9 Аларио,
1:1 –
27 Коман,
1:2 –
42 Горетцка,
1:3 –
45 Гнабри.
Байер –
Градецки, Драгович, Тапсоба, Бендер, Амири (Демирбай, 46), Арангис, Баумгартлингер, Диаби, Бельараби (Виртц, 46), Бэйли, Аларио.
Бавария –
Нойер, Боатенг, Алаба, Павар, Киммих, Гнабри, Дэвис, Горетцка, Коман, Левандовски, Мюллер.
- Предупреждения:
-
Коман
(8), Амири
(30), Левандовски
(32), Бельараби
(35), Мюллер
(40).
- Дата проведения
-
6 июня, 16.30, «Коммерцбанк-Арена»
- Гол:
-
0:1 –
43 Ниакате.
Айнтрахт Ф –
Трапп, Хасебе, Туре (Чендлер, 46), Хинтереггер, Костич, Ильзанкер, Кор, Роде, Камада, Андре Силва, Дост (Гачинович, 46).
Майнц –
Мюллер, Ниакате, Сен-Жюст, Бросински, Мвене, Озтуналы, Баррейро, Латца, Квайсон, Матета, Авонийи.
- Предупреждение:
-
Латца
(41).
- Дата проведения
-
6 июня, 16.30, «Меркур Шпиль-Арена»
- Голы:
-
1:0 –
5 Хеннингс,
1:1 –
16 Даббур.
Фортуна –
Кастенмайер, Айхан, Хоффманн, Зуттнер, Циммерманн, Штегер, Бодзек, Бериша, Томми, Караман, Хеннингс.
Хоффенхайм –
Бауманн, Пош, Хюбнер, Бичакчич, Нордтвейт, Сков, Цубер, Баумгартнер, Руди, Самассеку, Даббур.
- Предупреждения:
-
Бодзек
(26), Хоффманн
(45).
- Удаление:
-
Хюбнер
(9).
Таблица Бундеслиги
Статистика Бундеслиги
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В 30-м туре Бундеслиги «РБ Лейпциг» играет с «Падерборном», «Бавария» проводит выездной матч с «Байером», а «Боруссия» Дортмунд будет противостоять «Герте».
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