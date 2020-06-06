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Чемпионат Германии. «Бавария» в гостях у «Байера», «Боруссия» Дортмунд против «Герты»

06.06.2020 17:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В 30-м туре Бундеслиги «РБ Лейпциг» играет с «Падерборном», «Бавария» проводит выездной матч с «Байером», а «Боруссия» Дортмунд будет противостоять «Герте». 

В воскресенье «Вердер» примет «Вольфсбург», а «Шальке» сыграет с «Унионом» в гостях. 

Чемпионат Германии

30-й тур

Фрайбург – Боруссия М 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
5 июня, 21.30, «Шварцвальд-Штадион»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – 58 Петерсен.
ФрайбургШволов, Кюблер (Шмид, 58), Линхарт, Хайнц, Гюнтер, Кох, Хефлер, Шаллаи (Петерсен, 57), Грифо (Квон Чхан Хун, 88), Хелер (Франтц, 88), Вальдшмидт (Хаберер, 83).
Боруссия МЗоммер, Лайнер, Гинтер, Эльведи (Траоре, 82), Бенсебайни, Хофманн (Бенеш, 81), Нойхаус, Херрманн (Вендт, 72), Штиндль (Раффаэл, 82), Тюрам, Плеа.
Предупреждения:
Вальдшмидт (16), Плеа (22), Кюблер (26), Кох (40), Лайнер (45), Хефлер (85).
Удаление:
Плеа (67).

 

РБ Лейпциг – Падерборн 1:0 (второй тайм)
Дата проведения
6 июня, 16.30, «Ред Булл Арена Лейпциг»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – 27 Шик.
РБ ЛейпцигГулачи, Анхелиньо, Клостерманн, Упамекано, Мукиеле, Кампль, Адамс, Ольмо, Нкунку, Шик (Хальстенберг, 46), Вернер.
ПадерборнЦингерле, Штродик, Янс, Коллинз, Хюнемайер, Василиадис, Антви-Аджей, Гьясула, Прегер, Мамба, Србены.
Предупреждения:
Упамекано (16), Гьясула (21), Хюнемайер (28), Мамба (43).
Удаление:
Упамекано (43).

 

Байер – Бавария 1:3 (перерыв)
Дата проведения
6 июня, 16.30, «БайАрена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – Аларио, 1:1 – 27 Коман, 1:2 – 42 Горетцка, 1:3 – 45 Гнабри.
БайерГрадецки, Драгович, Тапсоба, Бендер, Амири (Демирбай, 46), Арангис, Баумгартлингер, Диаби, Бельараби (Виртц, 46), Бэйли, Аларио.
БаварияНойер, Боатенг, Алаба, Павар, Киммих, Гнабри, Дэвис, Горетцка, Коман, Левандовски, Мюллер.
Предупреждения:
Коман (8), Амири (30), Левандовски (32), Бельараби (35), Мюллер (40).

 

Айнтрахт Ф – Майнц 0:1 (второй тайм)
Дата проведения
6 июня, 16.30, «Коммерцбанк-Арена»
превью матча онлайн статистика
Гол:
0:1 – 43 Ниакате.
Айнтрахт ФТрапп, Хасебе, Туре (Чендлер, 46), Хинтереггер, Костич, Ильзанкер, Кор, Роде, Камада, Андре Силва, Дост (Гачинович, 46).
МайнцМюллер, Ниакате, Сен-Жюст, Бросински, Мвене, Озтуналы, Баррейро, Латца, Квайсон, Матета, Авонийи.
Предупреждение:
Латца (41).

 

Фортуна – Хоффенхайм 1:1 (второй тайм)
Дата проведения
6 июня, 16.30, «Меркур Шпиль-Арена»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – Хеннингс, 1:1 – 16 Даббур.
ФортунаКастенмайер, Айхан, Хоффманн, Зуттнер, Циммерманн, Штегер, Бодзек, Бериша, Томми, Караман, Хеннингс.
ХоффенхаймБауманн, Пош, Хюбнер, Бичакчич, Нордтвейт, Сков, Цубер, Баумгартнер, Руди, Самассеку, Даббур.
Предупреждения:
Бодзек (26), Хоффманн (45).
Удаление:
Хюбнер (9).

 

Боруссия Д – Герта
Дата проведения
6 июня, 19.30, «Сигнал Идуна Парк»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Вердер – Вольфсбург
Дата проведения
7 июня, 14.30, «Везерштадион»
превью матча онлайн статистика

 

Унион Берлин – Шальке
Дата проведения
7 июня, 16.30, «Ан дер Альтен Ферстерай»
превью матча онлайн статистика

 

Аугсбург – Кельн
Дата проведения
7 июня, 19.00, «ВВК-Арена»
превью матча онлайн статистика

 


Таблица Бундеслиги

Статистика Бундеслиги

 
 
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В 30-м туре Бундеслиги «РБ Лейпциг» играет с «Падерборном», «Бавария» проводит выездной матч с «Байером», а «Боруссия» Дортмунд будет противостоять «Герте».
 
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