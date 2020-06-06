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Виктор Бабарико: «Мне дико, когда у спортсменов большие льготы, чем у учителей и медиков. Государство не может платить спортсменам огромные деньги»
06.06.2020 19:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Претендент в президенты Беларуси
– С моей точки зрения, Брест молодец в части развития спорта. Чего стоит гандбол и
Позиция моя по отношению к спорту: спорт это часть имиджа страны. Его развитие важно с двух составляющих: первое – это безусловное чемпионство. И это чемпионство – это профессиональный спорт. Но этот профессиональный спорт должен базироваться на широкой базе детского здорового спорта. То есть спорт не является самоцелью. У нас не должно быть сплошных спортсменов. То есть мне дико, когда у спортсменов большие льготы, чем у учителей и медиков.
Другое дело, профессиональный спорт, принадлежащий частному клубу или частному собственнику, тогда сколько хотите, столько и платите своим игрокам, если это частные клубы. Государство не может платить профессиональным спортсменам огромные деньги. У государства более важные направления.
Я не говорю, что спорт не важен – важен. Но он все-таки должен быть сбалансированным в целом с интересами страны. А упор сейчас, мне кажется, нужно в большей степени делать именно на образование, на медицине. На тех, кто формирует нацию. Поэтому профессиональный спорт – это удел частных клубов. Вот самое замечательное. Государство – это развитие здоровой нации, – сказал Бабарико в эфире своего
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Виктор Бабарико: «Мне дико, когда у спортсменов большие льготы, чем у учителей и медиков. Государство не может платить спортсменам огромные деньги»
Претендент в президенты Беларуси Виктора Бабарико встретился с членами своей инициативной группы в Бресте.
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