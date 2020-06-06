«Не черный, не белый, не желтый, не красный. Человек». Игроки «Боруссии» Дортмунд выступили против расизма

Источник материала: Tribuna.com

Дортмундская «Боруссия» перед матчем с «Гертой» в 30-м туре Бундеслиги выступила против дискриминации.

Игроки команды появились на предматчевой разминке в черных футболках с белыми надписями в поддержку борьбы с расизмом.

У кого-то из футболистов был размещен текст «Нет справедливости – нет покоя» (No justice, no peace).

У других на футболках были перечислены и зачеркнуты различные цвета: белый, черный, желтый и красный. Под ними более крупным кеглем было написано слово «человек». В целом композиция образует лозунг «Не черный, не белый, не желтый, не красный. Человек».

Также перед началом матча игроки и футболисты обеих команд встали на одно колено , почтив память погибшего в США афроамериканца Джорджа Флойда.

Санчо, Тюрам, Кьеллини, Леброн, весь «Ливерпуль» и другие спортсмены тоже возмущены из-за убийства Флойда