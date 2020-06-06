ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Не черный, не белый, не желтый, не красный. Человек». Игроки «Боруссии» Дортмунд выступили против расизма

06.06.2020 20:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Дортмундская «Боруссия» перед матчем с «Гертой» в 30-м туре Бундеслиги выступила против дискриминации.

Игроки команды появились на предматчевой разминке в черных футболках с белыми надписями в поддержку борьбы с расизмом.

У кого-то из футболистов был размещен текст «Нет справедливости – нет покоя» (No justice, no peace).

У других на футболках были перечислены и зачеркнуты различные цвета: белый, черный, желтый и красный. Под ними более крупным кеглем было написано слово «человек». В целом композиция образует лозунг «Не черный, не белый, не желтый, не красный. Человек».

Также перед началом матча игроки и футболисты обеих команд встали на одно колено, почтив память погибшего в США афроамериканца Джорджа Флойда.

Санчо, Тюрам, Кьеллини, Леброн, весь «Ливерпуль» и другие спортсмены тоже возмущены из-за убийства Флойда

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дортмундская «Боруссия» перед матчем с «Гертой» в 30-м туре Бундеслиги выступила против дискриминации.Игроки команды появились на предматчевой разминке в черных...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Виталий Жуковский: «У нас же все лежат, все во льду. Льда столько, что ни в одном ресторане нет столько под виски»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

05.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
06.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика