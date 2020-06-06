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«Не черный, не белый, не желтый, не красный. Человек». Игроки «Боруссии» Дортмунд выступили против расизма
06.06.2020 20:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Дортмундская
Игроки команды появились на предматчевой разминке в черных футболках с белыми надписями в поддержку борьбы с расизмом.
У кого-то из футболистов был размещен текст «Нет справедливости – нет покоя» (No justice, no peace).
У других на футболках были перечислены и зачеркнуты различные цвета: белый, черный, желтый и красный. Под ними более крупным кеглем было написано слово «человек». В целом композиция образует лозунг «Не черный, не белый, не желтый, не красный. Человек».
Также перед началом матча игроки и футболисты обеих команд
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«Не черный, не белый, не желтый, не красный. Человек». Игроки «Боруссии» Дортмунд выступили против расизма
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