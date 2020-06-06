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Париматч Кубок Беларуси. 2-й раунд. «Першы Рэгіён» пропустил 15 мячей от «Локомотива» и другие матчи
06.06.2020 20:52 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
2-й раунд
Бумпром (Д3) – Днепр-Могилев (Д3) 0:6 (0:1, 0:5)
6 июня, 13:00
Осиповичи (Д3) – Спутник (Д2) 1:3 (1:2, 0:1)
6 июня, 13:00
Мелиоратор (Житковичи) (Д3) – Лида (Д2) - 1:2 (1:1, 0:1)
6 июня, 14:00
Полоцк-2019 (Д3) – Химик (Д2) - 1:3 (0:1)
6 июня, 14:00
Горки (Д3) – Ошмяны-БГУФК (Д2) - 0:3 (0:2)
6 июня, 15:00
Новая Припять (КФК) – Волна (Д2) - 0:3 (0:0)
6 июня, 15:00
Кронон (Д3) – Гранит (Д2) - 0:6 (0:1)
6 июня, 16:00
СМИавтотранс (Д3) – Слоним-2017 (Д2) - 2:5 (1:2)
6 июня, 16:00
Строитель (КФК) – Орша (Д2) - 1:3 (0:0)
6 июня, 16:00
Барановичи (Д3) – Сморгонь (Д2) - 1:0 (1:0)
6 июня, 16:00
Энергетик-БГАТУ (Д3) – Островец (Д3) - 2:6 (1:1)
6 июня, 16:00
БГУ (Д3) – Гомель (Д2) - 0:5 (0:2)
6 июня, 17:00
Стэнлес-ДЮСШ-3 (Д3) – Арсенал (Д2) – 0:1 (0:0)
6 июня, 17:30
Першы Рэгіён (Д3) – Локомотив (Д2) – 0:15
6 июня, 18:00
Спартак (КФК) – Нафтан (Д2) - 0:4 (0:3)
6 июня, 18:00
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Париматч Кубок Беларуси. 2-й раунд. «Першы Рэгіён» пропустил 15 мячей от «Локомотива» и другие матчи
Кубок Беларуси 2-й раунд Бумпром (Д3) – Днепр-Могилев (Д3) 0:6 (0:1, 0:5) 6 июня, 13:00 Осиповичи (Д3) – Спутник (Д2) 1:3 (1:2, 0:1) 6 июня, 13:00 Мелиоратор (Житковичи) (Д3) – Лида (Д2) - 1:2 (1:1,...
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