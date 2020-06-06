ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Париматч Кубок Беларуси. 2-й раунд. «Першы Рэгіён» пропустил 15 мячей от «Локомотива» и другие матчи

06.06.2020 20:52 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Кубок Беларуси

2-й раунд

Бумпром (Д3) – Днепр-Могилев (Д3) 0:6 (0:1, 0:5)

6 июня, 13:00

Осиповичи (Д3) – Спутник (Д2) 1:3 (1:2, 0:1)

6 июня, 13:00

Мелиоратор (Житковичи) (Д3) – Лида (Д2) - 1:2 (1:1, 0:1)

6 июня, 14:00

Полоцк-2019 (Д3) – Химик  (Д2) - 1:3 (0:1)

6 июня, 14:00

Горки (Д3) – Ошмяны-БГУФК (Д2) - 0:3 (0:2)

6 июня, 15:00

Новая Припять (КФК) – Волна (Д2)  - 0:3 (0:0)

6 июня, 15:00

Кронон (Д3) – Гранит (Д2) - 0:6 (0:1)

6 июня, 16:00

СМИавтотранс (Д3) – Слоним-2017 (Д2) - 2:5 (1:2)

6 июня, 16:00

Строитель (КФК) – Орша (Д2) - 1:3 (0:0)

6 июня, 16:00

Барановичи (Д3) – Сморгонь (Д2) - 1:0 (1:0)

6 июня, 16:00

Энергетик-БГАТУ (Д3) – Островец (Д3) - 2:6 (1:1)

6 июня, 16:00

БГУ (Д3) – Гомель (Д2) - 0:5 (0:2)

6 июня, 17:00

Стэнлес-ДЮСШ-3 (Д3) – Арсенал (Д2) – 0:1 (0:0)

6 июня, 17:30

Першы Рэгіён (Д3) – Локомотив (Д2) – 0:15

6 июня, 18:00

Спартак (КФК) – Нафтан (Д2) - 0:4 (0:3)

6 июня, 18:00

 
Теги: Гомель, Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кубок Беларуси 2-й раунд Бумпром (Д3) – Днепр-Могилев (Д3) 0:6 (0:1, 0:5) 6 июня, 13:00 Осиповичи (Д3) – Спутник (Д2) 1:3 (1:2, 0:1) 6 июня, 13:00 Мелиоратор (Житковичи) (Д3) – Лида (Д2) - 1:2 (1:1,...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Виталий Жуковский: «У нас же все лежат, все во льду. Льда столько, что ни в одном ресторане нет столько под виски»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

05.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
06.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика