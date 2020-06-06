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Жуковский — журналисту: «Помните Киркорова? К звездам надо подходить подготовленным!»
06.06.2020 20:52 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер
- Дебютировал в основном составе Лисовский. Как оцените его дебют?
– Вы знаете, чтобы не было как... Помните, Филипп Киркоров, да? «К звездам надо подходить подготовленным!» (смеется) Не хотелось бы такого формата, но, я прошу прощения, вы спортивный журналист?
- Да.
– Но Лисовский не дебютировал.
- В старте первый матч...
– Все равно не дебют. У нас дебютировал Фираго. Если по Лисовскому, он вышел на той позиции, на которой никогда в жизни даже на тренировку не приходил. Но он вышел, задачу выполнил. Вообще претензий никаких. Поменяли, потому что нам нужно было
- Перевод Холодинского с атакующей роли на позицию левого защитника, показалось, положительно повлияла на игру, прежде всего в атаке. Как оцените?
– Cегодняшняя наша игра напоминала первую игру на «БелАЗе», на турнире. С учетом всего состава. Многие играли не на своих позициях, но вышли и, не теряя дух, хорошо работали...
Хорошо Саша сыграл (смеется – Tribuna.com). По движению, да. Ему нужно пространство. Когда много пространства, он очень хорош, чуть меньше — теряется. Но он атакующий футболист. Есть принципы, которые защитники отрабатывали годами, а у него этого нету. В первом тайме мог выжать большее. Ему дали один на один передачу — и, к сожалению, он что-то боднул там. Хотя на тренировках может исполнить. Но еще раз хочу сказать, что всеми ребятами доволен, – сказал Жуковский.
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