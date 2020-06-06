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Жуковский — журналисту: «Помните Киркорова? К звездам надо подходить подготовленным!»

06.06.2020 20:52 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский поделился мнением об игре некоторых футболистов в матче против «Руха» (1:1), передает «Прессбол».

- Дебютировал в основном составе Лисовский. Как оцените его дебют?

– Вы знаете, чтобы не было как... Помните, Филипп Киркоров, да? «К звездам надо подходить подготовленным!» (смеется) Не хотелось бы такого формата, но, я прошу прощения, вы спортивный журналист?

- Да.

– Но Лисовский не дебютировал.

- В старте первый матч...

– Все равно не дебют. У нас дебютировал Фираго. Если по Лисовскому, он вышел на той позиции, на которой никогда в жизни даже на тренировку не приходил. Но он вышел, задачу выполнил. Вообще претензий никаких. Поменяли, потому что нам нужно было Александра Макася выпустить, чтобы фланг был поживее. В принципе, Холодинский неплохо справился с этой задачей. По дебютам: Фираго вчера отыграл два тайма и решили где-то и наградить. Всеми дебютирующими в этом году доволен.

- Перевод Холодинского с атакующей роли на позицию левого защитника, показалось, положительно повлияла на игру, прежде всего в атаке. Как оцените?

– Cегодняшняя наша игра напоминала первую игру на «БелАЗе», на турнире. С учетом всего состава. Многие играли не на своих позициях, но вышли и, не теряя дух, хорошо работали...

Хорошо Саша сыграл (смеется – Tribuna.com). По движению, да. Ему нужно пространство. Когда много пространства, он очень хорош, чуть меньше — теряется. Но он атакующий футболист. Есть принципы, которые защитники отрабатывали годами, а у него этого нету. В первом тайме мог выжать большее. Ему дали один на один передачу — и, к сожалению, он что-то боднул там. Хотя на тренировках может исполнить. Но еще раз хочу сказать, что всеми ребятами доволен, – сказал Жуковский.

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Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский поделился мнением об игре некоторых футболистов в матче против «Руха» (1:1), передает «Прессбол».
 
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