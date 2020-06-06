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Игорь Ковалевич: «Клуб строится еще и из человеческих отношений. Смею вам сказать, что в этой команде нет негодяев»

06.06.2020 21:52 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич прокомментировал итог матча против «Славии» (3:1).

– Тяжелый, энергозатратный матч исходя из погодных условий. Хорошая игра с обеих сторон. Команды играли практически без центра поля. Были моменты. Где-то нам улыбнулась удача. Очень рад попеде. Выиграли у хорошей команды с поставленным рисунком игры. Поэтому победа на выезде тем приятней и почетней.

Хет-трик-Марушича? Во первых он нападающий достаточно серьезного уровня. В прошлых играх ему не везло. Но здесь заслуга не только Марушича – это заслуга всей Кадиямана, Якимова, которые создавали ему моменту, а он уже должен был, что называется, «исполнить».

- На итоговом результате сказалась лучшая физическая форма нашей команды?

– Когда выигрываешь матч, можно говорить, все, что хочешь... И форма, и без формы... Нам повезло. Марушич вот не использовал 100-процентный буллитный выход и тут же – момент у «Славии». Как там можно было не забить с одного метра? Поэтому победа так и складывается. «Славия» не смогла оказать давления. Даже после третьего гола мы контролировали игру.

Вообще команда строится не только из каких-то технико-тактических характеристик игроков, она строится еще и из человеческих отношений. Смею вам сказать, что в этой команде нет негодяев. Они одержимые (футболом – Tribuna.com) люди, и они выполняют то, что мы просим. Они не занимаются на поле художественной самодеятельностью, как это было раньше. Поэтому под этих игроков мы перестроили игру.

Если в прошлые годы мы старались играть за линией мяча, уповать на контратаки, то сейчас, исходя из подбора исполнителей, исходя из игровой дисциплины, строим игру по-другому, – сказал Ковалевич.

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Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич прокомментировал итог матча против «Славии» (3:1).
 
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