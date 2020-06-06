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Артем Милевский: «Савицкий – машины. Как только мы сравняли, я считаю, мы поймали свою прошлогоднюю игру, чемпионскую»
06.06.2020 22:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник брестского «Динамо»
- Начало матча было непростым. Кики ошибся. Было ли в тот момент нервно.
– У нас Сава (Савицкий – Tribuna.com) второй матч герой матча, поэтому я его поздравляю. Он – машина.
Начали немного нервозно. Многие знают, что Кики так любит делать. На этом Хващинский его подловил. Пропустили, но и немножко дальше была не наша игра. Нам надо было забить, сравнять, успокоиться. Как только мы сравняли, я считаю, мы поймали свою прошлогоднюю игру, чемпионскую. Мне очень понравились сегодня все. От души, всем спасибо.
- Не первый раз в сезоне выходите, и первый тайм проводите довольно средний. Второй выходите – и получается разгром.
– Наверное, нам нужно научиться выходить все-таки не со второго тайма, а сразу, с первых минут. Я думаю еще будет полегче.
- Как вам взаимодействие с Кириллом Печениным
– Кирюха пропустил, печенка, блин, 7 или 8 игр. Ему было, конечно, тяжело. Человек старается, на тренировке отдается. Сегодня неплохо отыграл. Побольше ему работать пожелаю. Засучить рукава так сказать.
- Понимали, что к концу матча сопернику будет очень тяжело, учитывая их положение?
– Мне кажется, насколько я сегодня видел, «Минск» само слабо выглядел из всех «Минсков», которые приезжали. Не знаю, может быть, пропуски игр на них так повлияли, поэтому им тяжело сегодня было.
- С кем будет следующий стрим.
– Не знаю, мы к этому готовимся. Наверное, с Красавой, – сказал Милевский в эфире «
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Артем Милевский: «Савицкий – машины. Как только мы сравняли, я считаю, мы поймали свою прошлогоднюю игру, чемпионскую»
Полузащитник брестского «Динамо» Артем Милевский подвел итог матча против «Минска» (6:1).
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