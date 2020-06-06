Виктор Бабарико: «Детский спорт – это точно забота государства»

Источник материала: Tribuna.com

Претендент в президенты Беларуси Виктор Бабарико поделился мнением о государственной поддержке спорта.

– Как вы смотрите на адресную помощь, когда ты достигаешь определенных успехов в любительском спорте. Есть виды спорта олимпийские, которые у нас вообще не идут. И есть неолимпийские виды, которые здорово себя позиционируют на международной арене, которые приносят успехи и ими можно гордиться. Но мы про них забываем.

– Позиция по спорту следующая: от спорта есть две огромные пользы, то есть все, о чем бы мы ни говорили, мы должны говорить с точки зрения пользы для страны и для людей.

Любой вопрос, который вы мне задаете, у меня в голове трансформируется: что сделать, чтобы это было хорошо людям и хорошо стране.

Первое: спорт должен укреплять здоровье нации. Любой спорт, независимо от того, какой он – олимпийский или неолимпийский. Спорт должен быть направлен на то, чтобы наши детки с детского садика росли здоровыми, крепкими и подвижными. Детский спорт – это точно забота государства.

Вторая история – это престиж страны. Престиж страны безусловно формируется, исходя из каких-то приоритетов, то есть, как вы правильно сказали: олимпийские, чемпионаты мира, чемпионаты Европы и дальше, но есть и области, в которых у нас есть достижения, но они не относятся к этим приоритетам – если это повышает престиж страны, то с этим нужно работать, это нужно замечать. Как замечать – другое дело.

Я знаю, что наши восточные единоборства очень сильны – есть чемпионы мира. Также я знаю, что очень силен бильярдный спорт – тоже замечательно. Нужно устанавливать со стороны государства меры стимулирования и поддержки. Может быть, даже не прямые. Не готов сейчас сказать, но как вариант: льготные условия предоставления залов, помощь в закупке необходимого оборудования или еще чего-то, то есть льготно стимулировать то, что повышает престиж страны, – сказал Бабарико на своем YouTube-канале.

Высокие коэффициенты на матчи чемпионата Беларуси здесь