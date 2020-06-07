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Людас Румбутис: «Если минское «Динамо» не выиграет у «Белшины», то команду надо высадить и отправить пешком домой»
07.06.2020 17:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Футбольный специалист
– «Белшина» может навязать сопротивление?
– У «Белшины» не все так плохо. Все гораздо хуже. Если так вот шутить. Думаю, что они не навяжут, потому что там есть откровенные позиции, которые «гуляют». И этих позиций две или три. А «Динамо»… Если «Динамо» не выиграет, то команду надо высадить и отправить пешком домой. Она не имеет права проиграть.
– Я бы с вами поспорил. Да, у «Белшины» есть проблемные позиции, но состав не настолько безнадежен.
– Они играют! Мы были в студии, когда
Матч «Белшина» – «Динамо» Минск начнется сегодня в 18:00.
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Людас Румбутис: «Если минское «Динамо» не выиграет у «Белшины», то команду надо высадить и отправить пешком домой»
Футбольный специалист Людас Румбутис поделился ожиданиями от матча чемпионата Беларуси между «Белшиной» и минским «Динамо».
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