Людас Румбутис: «Если минское «Динамо» не выиграет у «Белшины», то команду надо высадить и отправить пешком домой»

Источник материала: Tribuna.com

Футбольный специалист поделился ожиданиями от матча чемпионата Беларуси между «Белшиной» и минским .

– «Белшина» может навязать сопротивление?

– У «Белшины» не все так плохо. Все гораздо хуже. Если так вот шутить. Думаю, что они не навяжут, потому что там есть откровенные позиции, которые «гуляют». И этих позиций две или три. А «Динамо»… Если «Динамо» не выиграет, то команду надо высадить и отправить пешком домой. Она не имеет права проиграть.

– Я бы с вами поспорил. Да, у «Белшины» есть проблемные позиции, но состав не настолько безнадежен.

– Они играют! Мы были в студии, когда играла с . Равная игра! А кто выиграл? Счет какой? 4:0, – сказал Румбутис в эфире «Беларусь 5» .

Матч «Белшина» – «Динамо» Минск начнется сегодня в 18:00.

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