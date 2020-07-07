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НХЛ и профсоюз согласовали продление коллективного соглашения до 2026 года

07.07.2020 08:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

НХЛ и Ассоциация игроков лиги согласовали договор о намерениях продлить действие коллективного соглашения до сезона-2025/26.

Также стороны утвердили протоколы третьего и четвертого этапов плана возобновления сезона с намерением возобновить матчи 1 августа. 

Продление коллективного соглашения и протоколы должны быть ратифицированы советом директоров НХЛ и членами профсоюза. Ожидается, что профсоюз проведет голосование в течение следующих 3-5 дней.

Срок нынешнего соглашение, заключенного в январе 2013 года, должен был истечь 15 сентября 2022 года. После нынешнего продления договор будет действовать до 15 сентября 2026 года.

Отмечается, что новое соглашение позволит планировать международный календарь. Подразумевается участие игроков в Олимпиадах 2022 и 2026 года при достижении договоренности с МОК

 
 
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НХЛ и Ассоциация игроков лиги согласовали договор о намерениях продлить действие коллективного соглашения до сезона-2025/26.Также стороны утвердили протоколы...
 
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