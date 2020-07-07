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Сергей Мацкевич: «Команды как «Смолевичи» нужны! Но не в высшей лиге»

07.07.2020 08:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский комментатор Сергей Мацкевич считает, что в Беларуси нет 16 команд для высшей лиги.

«Команды как «Смолевичи» нужны! Но в высшей лиге не нужны! Что такое высшая лига? Давайте всех туда соберем. Играешь в футбол во дворе? Заявитесь в высшую лигу. Такие команды нужны, но не в высшей лиге. Сейчас есть деньги, завтра не будут денег. Эти команды нужны белорусскому футболу, но только не в высшей лиге. Поймите правильно: высшая лига – элита белорусского футбола. Элита в других странах – там собраны лучшие игроки, там команды, которые финансово стоят на ногах. Зачем нам самим себя позорить на глазах футбольной Европы, а может и мира.

У нас нет такого количества команд, чтобы это была реально элита белорусского футбола. По финансовой составляющей в первую очередь», – сказал Мацкевич в эфире программы «На грани фола» на канале «Беларусь 5».

Напомним, все игроки «Смолевичей» написали заявления об увольнении перед матчем 16-го тура с брестским «Динамо».

 
 
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Белорусский комментатор Сергей Мацкевич считает, что в Беларуси нет 16 команд для высшей лиги.
 
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